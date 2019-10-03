遠見／從只會跑到有意義的跑　陳彥博：我要為夢想奔馳

文／謝明彧

陳彥博，第一位完成世界七大洲、八大站極地超級馬拉松賽事的亞洲人。雖以「超馬」著稱，但跑者只是陳彥博其中一種身分，他也是研究生、部落客、作家、教練、演說家，今年隨著自傳紀錄片《出發》，更踏入電影世界。

為什麼要分心去做那些跑步以外的事？他答以，「因為我想把跑步的價值告訴更多人，會跑，只能成就我自己，懂說，才能成就整個運動文化。」

2008年，我第一次挑戰極地馬拉松，由遊戲橘子董事長劉柏園、超馬好手林義傑帶領，挑戰磁北極650公里極限馬拉松。身為最菜的一員，我差點因為壓力失控而拖累大家，幸好最後還是順利完賽，獲得團體組第三名。

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在極度疲憊與肉體痛苦下，每天結束時只想放空一切，但這麼難得的旅程，怎麼可以跑完就遺忘？

在極地越野的過程中，我會抓住空檔，在地圖背後寫下簡單日記，回到台灣再回想寫成部落格，分享看見的壯闊風景、差點被疲憊擊倒，完成不可能任務的興奮感。

但我發現，我做不到。比起天寒地凍，更讓我痛苦的是，我沒辦法把那時的所見所聞所感，如實地寫出來。

記得我在極地走到體力透支，但我從頭到尾卻只能用「腳很痠」「氣很喘」「很痛苦」三個詞不斷反覆。

當下，我決定不要當一個只會跑步的運動員，必須有更多跑步以外的學習。

重拾書本〉鍛鍊寫作，傳達經歷與想法

我小時候不太讀書。我第一本一口氣讀完的書，是國二時的《阿甘正傳》，第一次為了閱讀而熬夜，原來熱血、冒險、勵志的故事，可以這麼迷人！從那開始，我迷上運動、勵志、冒險、大自然等相關書籍。

2008年第一次極地完賽後，出版社鼓勵我出書。「我不會！」第一個念頭是驚嚇與不要，我會跑，但我不會寫！乾脆找其他作者幫忙代筆？

然而代筆作者讀完我的文稿後說，「你的口氣太個人，我沒辦法幫你寫，你要不要自己試試看？我來幫你改。」就這樣，寫作開始成為我跑步十幾年後，第二件認真投入的學習。

不管是心理學、科普書或排行榜暢銷書；過往喜愛的冒險小說，在劇情之外，我也開始觀察文章內的用字遣詞，學習別人是如何用文字來描述。例如心情轉變過程，可以用內心的自言自語表達；外在環境的惡劣，透過視覺風景、體感溫度、耳邊聲音，每一個細節，都構成我說故事的素材。

考上國體大教練研究所，更幫我打開運動生理知識大門。我念的是「運動訓練生化與營養研究群」，生理學、營養學等專業科目，帶領我從生化、醫學等面向，去理解人體在運動過程中，生理機能產生的變化，帶來身體哪些感受。

這是我念研究所最大的收穫之一，我終於知道在跑時發生什麼事，那是一種從「知其然到知其所以然」的開闊。

在2010年出版的《零下40度的勇氣》，我這樣描述自己在低溫下身體逐漸失去控制：

「零下20度寒凍的低溫，核心溫度降低，體內血紅素與氧的結合更加緊密，送到骨骼肌與其他組織的血液與氧氣減少，許多能量都來自無氧代謝，造成乳酸增加的相當快。前兩站沒有適時補給，已經影響到接下來的身體狀況，才第四圈，我的大腿已經快抬不起來，而且明顯感到異常疲勞。」

有人常問我，運動員的訓練時間很珍貴，為什麼要花時間去做這些不擅長又不一定有效益的事？

其實寫書根本賺不到什麼錢，這次電影《出發》的收入，我更是全部捐出。

但我想告訴年輕運動員，當運動員不必然苦情，你可以有和現在不同的樣子；更希望透過不斷對外傳遞，創造台灣的運動文化。

在20多歲第一次出國前，我只接觸過台灣的田徑圈，就算換換場景、課表、地點，每天就是在同一個圈子內努力訓練。

那時我對台灣運動員的認知，是刻苦又帶著某種悲情。台灣對運動員最常見的報導，就是他／她如何努力，最後拿下獎牌，成為全民關注的台灣之光。但另一個版本卻是這些曾經的台灣之光，退役後找不到理想工作，運氣好的，可能成為代課老師；運氣不好的，就只能放棄運動專業，當業務或出賣勞力。

追求夢想明明是一件值得驕傲的事，為什麼要被社會憐憫？難道我們無法創造自己的價值？

直到我出國比賽，看到不同國家對運動的態度和文化，以及他們運動員的人生模樣，我才有了解答。

尋找價值〉懂得行銷，才有機會打造文化

台灣其實沒有運動文化。一個文化的產生，必須要有民族性的支持與投入。一群人投入某個領域，帶動另一群人加入支持，持續發酵，影響整個社會，有凝聚力，文化才算形成。

出國比賽時，我最有感的一件事，就是在很多歐美國家的城市中，如飯店、酒吧、餐廳，甚至一個社區空地擺著一台電視，一定會有很多人聚在一起看某一種運動，南美洲的足球、美國的籃球、澳洲的橄欖球、英國或印度的板球等，整個國家都為了某一項運動而狂熱。

有一次去巴西，遇到當地足球隊與鄰近城市比賽，明明只是地區性比賽，整個城區的人卻都沸騰起來，大家聚在一起為球員加油、為進球歡呼。

我也看到許多傑出運動員擁有運動之外的面貌。例如網球天王費德勒，對媒體採訪時衣著優雅、說話得體；或是美國NBA職業球員，有些人下了球場，還有牙醫或分析師的身分，原來籃球外，他們的生活還有不同樣貌。

多元學習〉激發無限可能，朝夢想加速前進

我那時領悟，我的夢想不應該被別人憐憫同情。我必須找到新的努力方式，變得如同那些頂級運動員一樣，自信地為自己的夢想而驕傲！

但台灣的運動員教育，從來只有每天不斷練習，很少會教年輕運動員練習之外的知識。

舉例來說，我在出國比賽前，從來沒想過當我跑過終點線時，面對麥克風該怎麼回答問題；受訪時又該怎麼妥善回答或避掉某些爭議。

當發現自己面對鏡頭講得結結巴巴、腦筋一片空白，我開始練習看電視轉播，聽那些頂級跑者在衝過終點線後怎麼接受訪問、站上獎台時又是如何發表感言；事後的媒體採訪，記者會問哪些問題，他們又是怎麼回答。我按著翻譯機，一句一句學起來。

這是我在練跑之餘選擇繼續攻讀研究所的原因，因為沒有人教，我只好在一次又一次挫折中，找方法學習。當時只是想解決眼前的困擾，卻沒想到這些不同的學習，打開了我持續夢想更寬廣的道路。

念研究所讓我深入理解運動生理學，讓我不管是寫作、演講，或是教導跑團學員，可以用扎實理論，帶領一般民眾理解跑步時的各種原理。

而寫作、演講或電影，則幫助我更明白怎麼對外人有邏輯及系統地，說出自己的經歷與理念。就像我的研究所論文，就是根據寫書經驗，整理出論述架構，避免成為通篇都引用文獻資料，寫了上萬字卻沒有自身論點。

當我做好上面兩件事，也讓我吸引更多人進入日常練跑的世界，甚至加入我的跑團，把跑步落實成為日常文化。

如今透過迂迴而寬廣的方式，和更多人溝通我在做什麼、我想做什麼。這三者纏繞變成一個螺旋，反而成為我往夢想前進的抬升之力。那些跑步以外的事，乍看讓我在跑者之路上分了心，卻成為通往夢想最快的一條路。

【本文摘自2020研究所指南；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】