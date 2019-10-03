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瘋電影／小丑　用鮮血勾勒的笑臉

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文／賴賴

▲▼小丑。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

一點都不DC，而是一部純粹描述頂尖惡棍的內心世界以及背後不為人知的長成過程，「沒有人會選擇自己去做人渣」就是這個邏輯，導引了這個故事，貧苦交迫還被霸凌，受騙受挫受傷的低端人口，何時才能找到出口，當國家社會都無法負擔低端人口的醫療時，社會病態加劇，而誰又能逃過一劫？五顆星的電影作品，年度神作。

男主角瓦昆菲尼克斯為了詮釋這個腳色，先是將自己削成瘦骨如材，穿上正常的褲子才能顯得如此寬大，加上詭異的身材比例和面部肌肉，使得幾個特別的表情得以出色且猙獰，這種投入一個腳色而不但使自己化身為腳色中人，並且快速說服觀眾這個腳色將傳遞的沉重訊息，入戲後便能理解『小丑』到底在說什麼？瘋狂、詭譎、殘忍、受虐、冷酷、悲慘……，怎麼能夠讓一個人承受這麼多非人的對待，而他卻必須天天逗樂大家，超對比諷刺的內心戲，一百分的表演，男主角太強大了。

導演的鏡頭語言大膽專注強烈，總是以大特寫的方式強調男主角的表情變化，不同的角度取鏡的鏡頭語言，快速傳達男主角瘋狂、卑微、殘忍卻無助的心理素質，這種編劇型鏡頭語術，個人非常喜歡，這有助於觀眾快速入戲，相信這部作品將可為導演創造事業另一高峰。

這是繼鳥人之後，看完胃痛難過，淚流不止的一部超級悲劇，感覺觀眾如果有憂鬱症應該會發作的超高級作品，男主角應該會獲得奧斯卡，導演也絕對可以入圍，低端人口的悲喘，慢慢成為廣大群眾的求救聲，超好看，尤其是看到小丑在跳舞時，眼淚都會不由自主的落下，堆疊厚實的悲慘經歷造就這樣的一個腳色，太沉重了，十分的電影，年度最佳。


片　　名：小丑
英文名稱：Joker
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-10-03
片　　長：122分鐘
導　　演：扥德菲利普(Todd Phillips)
演　　員：瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix) 、 勞勃狄尼洛(Robert De Niro) 、 希亞溫漢(Shea Whigham) 、 法蘭西絲康諾(Frances Conroy)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

由《醉後大丈夫》導演陶德菲利浦斯擔任製片、編劇與導演；繼傑克尼克遜、希斯萊傑與傑瑞德勒托之後，瓦昆菲尼克斯成為在大銀幕上第四位接下「小丑」這個角色的演員，看他如何從一個失敗的喜劇演員，一步一步成為高譚市最邪惡、最頂尖的超級罪犯。

導演陶德菲利浦表示：「《小丑》是一部前所未見的獨立電影，有不一樣的原創故事，雖然故事背景一樣發生在高譚市，但是與大家過去所熟知的「小丑」不太一樣。」

陶德菲利普斯與瓦昆菲尼克斯兩人聯手，深刻地探索了社會邊緣人亞瑟佛萊克的性格，瓦昆說：「這不只是一場寫實的角色研究，也將會是一部深入人性的警世預言。」

▲▼小丑。（圖／imdb）

▲小丑事母至孝，最後卻挖出一連串難以接受的童年往事以及身世。

▲▼小丑。（圖／imdb）

▲勞勃狄尼洛代表普世價值的眼光，卻與小丑相左。

▲▼小丑。（圖／imdb）

▲瓦昆菲尼克斯將自己瘦到如同腳色般的乾枯薄脆，貧苦的病體。

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