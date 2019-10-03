宜居竹縣再掀移居潮！　楊文科「3+2」箭齊發瞄準未來30年榮景

▲農業起家的新竹縣，蛻變成科技智慧城市，而竹科出身的新竹縣長深知產業需求，上任後力推「3+2」箭，要打造竹縣未來30年榮景。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者鍾欣妍／採訪報導

嶄新的高樓大廈不斷出現，農業起家的客家庄新竹縣，展現萌芽新生的生命力，不只成功蛻變成科技智慧城市，宜居的環境再度掀起移居熱潮。談起產業發展的優勢，出身竹科的縣長楊文科點出:「新竹科學園區、台元科學園區、湖口工業區等就有1378家廠商，整個營業總值達到2兆700多億，能提供將近25萬就業人口數，因為有這些產業發展的優勢，不管是北漂還是南漂，所有青年都會到新竹來。」

▲▼農業起家的客家庄新竹縣，成功蛻變成科技智慧城市，吸引北漂和南漂青年到竹縣就業。（圖／記者謝盛帆攝）

尤其在科技業助攻下，爆發力最驚人的就是新竹縣竹北市，攤開內政部統計，在2014年到2019年，人口成長率為全國第一，接著再看財政部的全國所得中位數排行，竹北市又以104.9萬元居冠，可說是全國最均富地區。為了延續前幾任縣長的耕耘，低調踏實做事的楊文科上任後，瞄準未來30年榮景，對產業射出三支大箭。

▲新竹縣長楊文科力推3支箭，分別是AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、竹科三期。（圖／新竹縣政府提供）

第一支箭是爭取設置AI智慧園區，讓身為半導體、ICT與生醫產業重鎮的新竹縣，站上智慧革命的浪頭，「目前進展速度都符合期程，最重要的是我們拚命跟世界大廠招商，未來定位成AI跟5G應用的研發設計，把竹北變成台灣的產業發展引擎中心。」

第二支箭則催生難產15年的台灣知識經濟旗艦園區，範圍包含交大產業研發中心、工業區、住宅區，「未來將結合竹北的生醫發展、竹科的積體電路研發中心，以及把產官學集中在這個計畫裡，只要反對的業者能夠被我們收服，我相信很快可以開花結果。」

歷經超過20年沒有開發完成的竹科三期，就是第三支箭，楊文科也立即著手，目前已把整個計畫輸圖，送到內政部營建署完成都市計畫審訂，若都市計畫變更順利完成，接著辦理土地的徵收、開發，竹科廠商有土地使用指日可待。

▲除了力推3支大箭，新竹縣長楊文科追加2支小箭，竹北生命禮儀園區和興建焚化爐。（圖／新竹縣政府提供）

不過楊文科坦言，上任8個月來勤跑基層，發現4年任期只有三大支箭仍不足，今年宣布追加2支小箭，分別是竹北生命禮儀園區和興建焚化爐，信心滿滿表示:「可以完成這5支箭的話，新竹縣一定會脫胎換骨！」這位竹縣領頭「楊」，把施政主軸放在「拚經濟、重文教、享福利」，目標老、中、青、幼通通照顧，讓宜居新竹縣不只好還要更好。

(新竹縣政府 廣告)