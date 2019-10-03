孕媽咪一咳嗽、運動就漏尿…林虹宏醫師推3招解除私密煩惱

▲孕婦因賀爾蒙改變及物理性壓迫，容易在懷孕中後期發生漏尿情況。（圖／取自圖庫Pxhere）

消費中心／綜合報導

女性懷孕生子真偉大！不只懷孕過程需面對生理變化，擔心身材走樣、留下妊娠紋等煩惱，還有一些難言之隱：像是頻尿、恥骨痛、腰痠背痛，甚至懷孕中後期還有可能一咳嗽就漏尿，不只濕悶感讓人「不蘇湖」，也可能產生尷尬異味，實在令人頭疼。根據臨床經驗指出，懷孕後期（7-9個月）時，大約30-40%的孕媽咪會有漏尿問題，產後2個月追蹤，大約還有7-10%有持續性的漏尿狀況。若生產時，產程過長或是胎兒過大，造成部分肌肉撕裂或是從根源處斷裂，也會帶給調節膀胱機能的神經很大的影響，所以有些婦女產後仍會有持續性漏尿的狀況。

▲美無極美學診所婦產科專科醫師林虹宏。

美無極美學診所婦產科專科醫師林虹宏建議孕媽咪，把握3招解決私密煩惱：

第一、少憋尿

林虹宏說明，女性懷孕初期子宮開始變大壓迫膀胱，儲存尿液空間變小導致頻尿感，12周後子宮位置離開骨盆腔，頻尿感會稍有改善；但是到了後期胎兒漸漸長大，加上骨盆底肌肉受荷爾蒙變化影響會變得鬆弛，對子宮的支撐力相對變小，子宮易有下墜感，頻尿的感覺又會出現，甚至會因為神經肌肉的壓迫受傷而有漏尿問題。

第二、平時勤做「凱格爾運動」舒緩

林虹宏推薦婦女都可勤做「凱格爾運動」，不只幫助產後骨盆底肌肉的復健，也能減少私密處鬆弛及漏尿的情況。凱格爾運動指的就是收縮、夾緊肛門周圍和尿道口及陰道口的肌肉，就像在忍住大小便一樣，重覆收縮後再放開，不論任何年齡也不管站著、坐著、躺著，任何時間、地點都可以做。建議一天做三次，一次做10-20下；醫師也提醒，咳嗽、打噴嚏或搬重物之前，可以先做縮肛運動，就能預防漏尿的情形發生。

第三、尋求專業協助，必要時可選擇適合的漏尿墊度過急性漏尿期。

面對漏尿問題，不論輕微或嚴重，醫師都建議要盡早治療改善為宜，以免持續漏尿造成私密處感染和社交及生活上的不便。「安親抑菌潔淨墊」可有效協助婦女們舒適地度過復健過程。女性漏尿專用的「安親抑菌潔淨墊」，比護墊或衛生棉能瞬間吸收更多的尿量，乾爽不外漏，而且材質輕薄透氣不悶熱；添加除臭抑菌配方，可減少異味產生；加上蝶翼設計能固定不移位，散步、運動或日常生活動作不再卡卡，讓媽媽們在過渡時期依舊能輕鬆維持正常生活。

除了孕期之外，林虹宏也指出，一般婦女隨著年紀變大，骨盆腔肌肉慢慢鬆弛；加上其他內科疾病，像是肥胖﹑慢性咳嗽﹑便秘﹑或是長期搬提重物的關係，40-60歲女性也會有漏尿的狀況，建議可尋求婦科或泌尿科專業協助。

▲安親抑菌潔淨墊吸收力更好，能抑制異味，在過渡期也能輕鬆維持正常社交生活。

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