澎湖海域一天發生2起溺斃案　其中一死者竟是苗栗人

▲澎湖海域不平靜，一天發生兩起溺斃案件。（圖／記者柯沛辰翻攝，下同）



記者林彥臣／綜合報導

澎湖海域不平靜！2日一晚竟然發生兩起溺斃案件，其中一起發生在傍晚在澎湖西嶼西8.8浬海域，經查死者證件發現來自苗栗，另一起發生在馬公市山水漁港東邊海域，疑似釣魚溺水，送往三總澎湖分院搶救不治。

澎湖海巡隊今天下午5時25分接獲金馬澎分署第13巡防區轉「自來富」漁船通報，在澎湖西嶼西8.8浬海域發現一具遺體，並立即派遣巡防艇前往處理。

巡防艇抵達後立即打撈遺體，初步研判已死亡2天以上，男子全身腫脹，四肢僵直，身穿牛仔褲、藍灰色上衣及布鞋，在男子身上發現證件，發現死者為家住苗栗頭份的53歲黎男，至於死者是在苗栗落水、澎湖落水，或是在其他地方落水，還有待進一步調查。

另一起案件，則是澎湖縣政府消防局於2 日傍晚5點受理民眾報案指稱，其父親駕駛快艇至山水漁港東邊海域釣魚，其駕駛的快艇仍在現場，卻未發現其父親蹤跡，請消防局派員協助搜尋。

消防局獲報後，立即派遣澎南分隊3車1艇5人協助搜尋，由小隊林清棋指揮搜救。晚間6點，小隊長林清棋回報，1名釣客於岸邊發現溺水者，被發現時已OHCA，由消防局與岸巡人員合力搬運上岸，並由澎南分隊救護車送往三總澎湖分院急救，經救護人員在醫院與家屬確認，溺水者為77歲陳姓男子，家住馬公市山水里。

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