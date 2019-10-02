NCC才剛開罰！富邦MOMO親子台2日晚間又突斷訊「北都」

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富邦MOMO親子台2日晚間再斷訊北都　收視戶：可以不要一直這樣嗎

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▲▼富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）
▲富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）

記者陳世昌／台北報導

東森幼幼台、緯來育樂台1日無預警對「北都」斷訊，引起NCC強力關注要求馬上恢復，沒想到，另一個富邦集團「MOMO親子台」無視NCC要求協商中不得斷訊，2日晚間又突然「斷訊」，收視戶也受不了開罵：可以不要一直這樣嗎！

10月3日00：10更新：根據網友提供的最新訊息，「MOMO親子台」斷訊4個小時之後，已在3日00：10恢復訊號。

台北「北都數位」有線系統1日零時在未有任何預警狀況下，發生東森幼幼台、緯來育樂台頻道中斷節目訊號，有5.2萬戶受影響。不過，NCC強力協商下，斷訊維持11小時，上午約11點已陸續恢復。NCC2日立即決議懲處北都10萬元罰款，並另案調查東森、緯來電視及代理商，是否有「營運不當，有損害訂戶或視聽眾權益之情事」，可予以警告或處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並令其限期改正。

▲▼富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊，引來收視戶開罵。（圖／網友提供）
▲富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊，引來收視戶開罵。（圖／翻攝北都FB）

不料NCC才剛對違規業者開鍘，並要求大享、浩鳴、優視三家頻道代理商在協商中不得斷訊，2日晚間約8點，富邦旗下的頻道代理商優視，其所代理的MOMO親子台，又再次對「北都」斷訊。

北都表示，對突發狀況已聯繫代理商詢問狀況，但尚未聯繫上。為避免頻道開天窗，第24台已緊急更換為Boomerang卡通台。北都說，目前與大享、浩鳴、優視三家頻道代理商仍在持續協商中，3日已安排在NCC繼續開會。
▲▼富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊，北都第24台已緊急更換為Boomerang卡通台，避免頻道開天窗（圖／網友提供）
▲富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊，北都第24台已緊急更換為Boomerang卡通台（圖／網友提供）

 

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