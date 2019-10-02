「銲將」轉職園丁　2度就業銀髮翁「拈花惹草」樂其中

▲在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的推介下，邱柱放下「電銲」專長，搖身一變成為休閒植物園區園丁，現在每天樂其中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



重陽節將近，當多數爺奶已在家含飴弄孫，嘉義梅山卻有一位66歲銀髮翁，選擇2度就業，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的推介下，邱柱放下「電銲」專長，搖身一變成為休閒植物園區園丁，讓喜愛種花的他樂在工作，穩定上工5年來只請1天假，現對上百種植物如數家珍，邱柱開心的說「有工作做日子卡好過」！

66歲的邱柱原本是知名鋼鐵公司的電銲作業員，5年多前因職業傷害，不得不提前退休，人生工作近40年，退休後每天在家閒晃的生活讓他很不適應，嘉義就業中心的就服員李莉亞，知道他平時就喜歡「拈花惹草」，剛好一所植物休閒園區徵求園藝管理員，便推薦他去任職，每天除了要照顧數百種稀奇中藥植物，繁忙時還要幫忙將藥材切片、乾燥、包裝，如果遇到颱風侵襲，颳風下雨後還要忙著巡視，看園區內是否有積水淤泥或是殘枝落葉等障礙須要排除，邱柱笑說：「工作包羅萬象，沒有時間無聊」！

儘管休閒園區近2年已歇業，現在整個園區只留邱柱1人打理，但超過1甲的腹地，光是割草、掃除落葉就可以花上一整天的作業時間，以前只種蘭花，現在隨口就可以說出植物的名稱及功效，算是另類收獲，邱柱也鼓勵待業中或是像他一樣想再就業的民眾「不要怕辛苦，樂在工作就會做得久」！

▲開創事業第二春，邱柱感謝雲嘉南分署就服員幫忙媒合就業，至今已穩定上工5年。



雲嘉南分署長劉邦棟也表示，台灣已邁入少子高齡化的社會，因此除鼓勵勞工朋友延緩退休外，更鼓勵已退休但還有工作意願的銀髮族重返職場，今年截至8月底止，雲嘉南分署已推介14654位中高齡朋友成功就業，中高齡求職者具有穩定性高且有責任感等優點，若因身體因素影響工作表現，勞動部也設有職場學習及再適應、職務再設計等工具及獎助措施可以幫忙，歡迎有需求的事業單位及求職者就近向雲嘉南區各就業中心洽詢。