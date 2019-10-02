與柯文哲當雙母雞大推李縉穎　郭台銘：郭董認證品質保證

▲郭台銘、柯文哲、李縉穎。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲2日晚間與民眾黨第一波立委提名人選合拍宣傳照。郭台銘晚間透過臉書表示，他的辦公室政策主任李縉穎，將競選新北第十選區（土城、三峽）的區域立委，希望大家能給李縉穎機會，「郭董認證品質保證」。

郭台銘表示，這次與第一波立委提名人拍攝競選形象照，希望明年一月有一股清新、專業的力量順利進軍國會，改變過往藍綠惡鬥導致國家議程停滯的立法院亂象，藉由這個機會，想向大家介紹郭家軍 的第一棒，他的辦公室政策主任李縉穎，將出馬競選新北第十選區（土城、三峽）的區域立委。





▲郭台銘、柯文哲、吳達偉Z9、李縉穎。（圖／翻攝李縉穎臉書）

郭台銘指出，李縉穎有國際事務與民調分析專業，更是一個充滿衝勁的年輕人，「記得有一次下大雨，我在開會時問起他怎麼沒來，以為他在家補眠，還念了他兩句。沒想到，他其實是重感冒了還在外面跑行程、四處拜訪請益⋯⋯我時常和他討論臺灣的現況與未來，不要看他年輕，縉穎對議題常有獨到的觀點與成熟的視野，令我印象深刻」。

郭台銘提到，因為李縉穎，讓他更加堅信，年輕人才是改變台灣的開創者、是台灣的未來與希望，將優秀的年輕世代送進立法院，從體制內推動福國利民的政策、把重要的國家議程帶回來，讓中華民國更富強，是他當前的首要目標，這一切就從李縉穎開始，「在此，我要鄭重向土城三峽的好朋友們推薦，明年1月11日，讓我們一起把李縉穎送進立法院。前進國會，翻轉台灣！」

文末，郭台銘hashtag「正牌郭家軍李縉穎」、「郭董認證品質保證」、「土城三峽站出來」、「改變台灣我們一起」、「青世代出陣」、「不輕易自拍」、「柯文哲市長也來了！」

▲郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

李縉穎過去曾擔任柯文哲的幕僚，現為辦公室政策主任，將競選新北第十選區（土城、三峽）的區域立委。李縉穎表示，因為認同柯文哲「有效率的廉能政府」的理念，而加入柯市長團隊，在他的團隊內組建了「國際政經戰情室」，並擔任主任研究員，參與市長訪美、日，以及與上海市合辦雙城論壇的相關工作。

李縉穎表示，而在與郭台銘合作後，發現郭台銘與柯文哲的治理邏輯能夠相輔相成，他擔任郭台銘辦公室政策主任、參與政治相關事務，希望拋開藍綠包袱，從讓台灣更好的角度，開創台灣的新政治。

李縉穎強調，投入立法委員選舉，不為別的，就為了帶著所學與資源，從孕育我長大的家鄉出發，以理性中道的力量，進入國會、為民眾打拚，一如他的恩師郭台銘常說的「政治必須為經濟服務，而不是政黨與派系」，台灣必須拒絕意識形態的操弄，盡快回到拚經濟的正軌上。

▲空檔之餘，郭台銘拿起iPhone 11與柯文哲自拍。（圖／台灣民眾黨提供）

其他人也看了這些...

►郭台銘、柯文哲同框照曝光！「白襯衫+黑褲」網友喊：好帥

►柯文哲拿iPhone 11自拍「性能還不錯！」 網笑：郭台銘送的？



其他熱門新聞...

►郭柯雙母雞合體第一彈！5參選人獲「最強外掛」助拳

►與兩位老闆合拍宣傳照 李縉穎：柯家軍還是郭家軍 不是大問題

►白色力量配最強外掛！柯文哲合體郭台銘自拍秀好交情

►超越藍綠，就靠她了