服務處遭開槍？網路被恐嚇　桃園2議員疑因「挺韓」有關

▲市議員劉茂群服務處遭開槍？警察局局長、刑警大隊長、分局長等都到場了解狀況。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2名國民黨籍市議員劉茂群與詹江村，分別因服務處疑遭開槍及在網路被恐嚇開槍、斷手腳情事引發關注。由於時值2020大選期間，2議員質疑是否與臉書強力支持黨提名總統參選人韓國瑜有關？3日將於市議會國民黨團辦公室召開記者會，嚴厲譴責暴力，要求警方拿出魄力儘速破案。

八德警分局表示，10月1日下午5點53分，警方接獲市議員劉茂群服務處反映，聽到服務處門外有異常聲響，查看後發現紗窗留有1.5公分的洞，雖然沒有造成人員的傷害，但案發地點在市議員服務處，分局長立即率鑑識等相關人員到場勘察，警察局局長、刑警大隊長也到場了解狀況。

▲▼市議員劉茂群服務處遭開槍？紗窗留有1.5公分的洞。（圖／警方提供）

警方採集了包括1個黑色塑膠顆粒等相關證物，目前持續在過濾、清查監視器及訪查居民，以儘快釐清案情；而警方並調閱附近監視器並無人車經過，才懷疑是誤射？但劉茂群表示，「要我死，我還是要支持韓國瑜，警方態度過於草率」，我不想聯想「示警是因為挺韓」，還是要我在議會閉嘴？

▲詹江村臉書Po出遭恐嚇訊息。（圖／翻攝自網路）



對於劉茂群服務處遭開槍？同黨籍、被網友封稱為「村長」的市議員詹江村也在臉書Po文表示，劉茂群服務處為何遭人開槍，是因為在臉書Po出與他的合照，還是在臉書幫韓國瑜拜票？詹江村也自爆，多天來在網路被恐嚇開槍、斷手腳的訊息，2議員3日將於市議會國民黨團辦公室召開記者會，要求警方拿出魄力儘速破案。