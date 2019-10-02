影／柯文哲拿iPhone 11自拍「性能還不錯！」　網笑：郭台銘送的？

記者袁茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲2日與台灣民眾黨立委提名人選合拍宣傳照，在空檔時間，郭台銘拿起最新的iPhone 11與柯文哲一起自拍，由於他疑似不太會自拍，所以柯文哲還在旁邊幫忙按下快門鍵，場面相當逗趣。隨後柯文哲還在臉書上發出另一個角度的自拍照，是由他來掌鏡的畫面，表示iPhone 11性能還不錯。





▲柯文哲與郭台銘自拍。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

民眾黨區域立委至今總計提名8席，郭台銘考量自身立場，早早透過幕僚釋出不會全部人選全都支持的訊息，這次的拍攝活動以雙北參選人為主，民眾黨共5席，只和其中4人合照，另外還有正牌「郭家軍」、前市府幕僚李縉穎。而有民進黨籍的大安文山區參選人張幸松則被排除。

▲郭台銘、柯文哲合體。（圖／台灣民眾黨提供）

2日晚間6點30分開始，準備合照的立委參選人陸續抵達位於內湖的拍攝會場，郭台銘、柯文哲則是在結束上個行程後陸續抵達會場。晚間7點時許，柯文哲在幕僚陪同下先郭一步抵達會場；隨後郭台銘約在7點20分左右抵達，兩人有默契都未停下受訪。

在棚內拍攝照片時，郭台銘右手拿著iPhone 11，與身旁的柯文哲一起大玩自拍。只見郭台銘將iPhone 11橫拿，由一旁的柯文哲幫忙按下快門鍵，畫面相當有趣。

隨後，柯文哲也在臉書粉專上傳與郭台銘的自拍照，但這次角度不一樣，是由他來掌鏡。柯文哲也簡短地說，「iPhone 11的性能還不錯。」

對此，網友們留言說，「帥內，台灣因為有你們變更好」、「不會是郭董送iphone11給阿北吧？」、「兩人笑得很開心，也被感染開心的氣氛了」、「阿北自拍技術進步很多」、「真的不錯，郭董看起來 比較年輕。」

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