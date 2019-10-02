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影／海口貪官被查！傳屋內「黃金堆滿＋現金13.5噸」...還發現2680億資金

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▲▼張琦因涉嫌嚴重違紀違法被查，網路傳出一段疑似他家中堆滿黃金的影片。（圖／翻攝推特影片截圖）

▲張琦因涉嫌嚴重違紀違法被查，網路傳出一段疑似他家中堆滿黃金的影片。（合成圖／翻攝推特影片截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

海南省委常委、海口市委書記張琦上月6日因涉嫌嚴重違紀違法被查，然而推特上有傳出疑似他家中所藏的滿滿金磚、金條的畫面，更被爆出現金重達13.5噸，以及帳面上還被查出來路不明的資金2680億元、多套豪宅等。

據《海南日報》報道，張琦在9月5日才出席了在海南省人大會堂召開的海南省人才大會，不料卻在隔天就因涉嫌嚴重違紀違法，被中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據悉，張琦是2019年以來被查的第17名高官，也是19大以來繼廣東的曾志權、陝西的錢引安和內蒙古的雲光中之後第4名在任被查的省級黨委常委。

然而推特上也傳出一段疑似是張琦的住宅，只見滿滿的金磚、金條堆滿屋內，畫面一轉的鐵架上還有一堆裝著袋子的金磚。不僅如此，網友還爆出張琦家放滿重達13.5噸的現金，更被查到他帳面上一筆來路不明的資金，共有2680億元，以及多棟豪宅等。不過，目前此消息尚未得到官方的證實。

影片曝光後，不少網友看得目瞪口呆，紛紛留言表示「貧窮總是限制我們的想像力」、「貪這麼多，有什麼意思呢？還不是一天三頓飯，到了夜裡都要睡覺」；但是也有網友質疑真假指出「肯定是貪官，但如此數量，一看就是假的」、「無腦推特太多」、「假的吧，桌子上有個營業執照」、「一個小小的黨官能貪現金13.5噸，資金2680億和多豪宅，那麼中共的大小黨官們一共吞噬了國家多少財富？有誰能計算得出來？我看，這一個龐大數字是成為21世紀之謎了。」

▼張琦。（圖／翻攝中新社）

▲海口前市委書記張琦。（圖／翻攝自《中新社》）

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