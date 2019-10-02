殺到見骨了！八大公股銀房貸利率1.6%　不會再低了

▲八大公股銀行的房貸利率平均大約1.6%、1.7%，已經低到見骨了（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者吳靜君／台北報導

國民黨立委曾銘宗今（2）日問及，近期銀行的房貸利率一直往下調整，八大公股銀行承做房貸情形，利率是否已經殺到見底、見骨了？八大公股銀行總經理逐一回答，目前平均房貸利率在1.6%～1.7%之間，不會再低了。

財政部及其所屬的公股銀行赴立法院財政委員會進行業務報告。曾銘宗質詢時也關心八大公股銀行辦理房貸利率的問題，他指出，近期各銀行的房貸利率一直往下殺，現在已經殺到1.6%與1.7%之間，房貸到底是多少？是否會繼續往下殺。

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八大公股行庫皆回應，會維持在1.6%以上，不會再往下了；首先，台銀總經理邱月琴表示，台銀的公教人員房屋貸款利率為1.56%，已經是台銀最低，其他的房貸利率都在此水準之上；台企銀則表示，房貸平均利率大約是在1.62%的水準；兆豐銀則是首購利率為1.56%、平均則為1.61%。

土銀是房貸的專業銀行，也是房貸放款最為大宗，根據土銀的統計，除了青年安心成家政策性貸款最低是1.44%，整體平均房貸利率為1.6%多；彰銀平均利率1.7%以上；一銀則平均在1.6%；合庫最低1.56%、一般是1.6%左右；華銀則是平均1.7%。

曾銘宗詢問八大公股行庫，是否房貸利率會再下殺到1.5%？八大公股行庫都表示房貸不會再往下調整，應該會維持在目前1.6%的水準。