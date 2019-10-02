影／白色力量配最強外掛！柯文哲合體郭台銘自拍秀好交情

記者陳家祥／台北報導

儘管郭柯王結盟破局，但郭柯「分而不散」繼續保持良好互動關係。2日晚間鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲再度合體，幫麾下的立委參選人拍攝定裝照，共計有民眾黨4位、郭家軍1位，確定2020立委選戰「雙母雞」的競選模式啟動。根據現場花絮照，拍攝現場氣氛融洽，柯文哲、郭台銘兩人甚至大玩自拍，互動相當不錯。





▲郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

2日晚間6點30分開始，準備合照的立委參選人陸續抵達位於內湖的拍攝會場，郭台銘、柯文哲則是在結束上個行程後陸續抵達會場。晚間7點時許，柯文哲在幕僚陪同下先郭一步抵達會場；隨後郭台銘約在7點20分左右抵達，兩人有默契都未停下受訪。

根據現場花絮照，柯文哲、郭台銘以及5位合拍定裝照的立委參選人，統一穿著白色襯衫，象徵白色力量繼續在政壇發光。此外，郭台銘與柯文哲還大方一起自拍，由郭台銘拿手機、柯文哲按下拍照鍵，堪稱是「最強自拍照」，也看得出郭柯兩人的好交情，相信未來還會有更多的合作。

會前受訪時，第一個抵達的「郭家軍」李縉穎，他受訪表示，「現在兩位長官應該會聯合共同推薦我參選，其實第三勢力還在動態整合，是柯家軍還是郭家軍，還是用什麼黨籍參選，暫時都不是很大的問題」；李也自評，現在知名度還不高，如果有兩位老闆的聯合推薦跟加持，對知名度提升是有幫助。

另外，代表民眾黨出征板橋的網路紅人「Z9」吳達偉則說，台灣民眾黨有雙母雞，選情當然有幫助，「數據無法估計，但確實有加分效果」，有兩位的加持對競選的勝算一定有幫助，這是肯定的。

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