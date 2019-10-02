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南方澳斷橋…擠壓漁船中找最後一人！百人岸上插蠟燭　女親友悲痛落淚

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記者許力方、宋良義／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成6名漁工失蹤，經過一天一夜搜救，2日下午找到第五名罹難者遺體，只剩一名菲籍漁工還沒找到，國軍和水下搜救大隊徹夜搜索，一直到入夜後，百名外籍漁工親友來到意外現場，在地上點起蠟燭、唱聖歌，還有人當場難過落淚，以中文向救難隊說聲謝謝。稍晚交通部長林佳龍也到場視察搜救進度。

南方澳大橋崩塌意外至今超過36小時，還剩下最後一名罹難者未找到，2日下午出動水底攝影機，由船東解說船體構造，但因新臺勝266被大橋「倒蓋」壓入水中，翻覆180度，加深搜救困難，水下搜救大隊持續作業，仍未傳出消息。

內政部長徐國勇2日晚間也到場了解搜救進度，與蘇澳鎮長李明哲及江姓船東陪同下，帶著約百名外籍漁工代表、親友們到場，依據其習俗，當場手點蠟燭祈福，並在牧師帶領下唱聖歌，其中一名女親友當場難過落淚，場面十分悲戚。隨後移工代表就地坐下舉辦追思會，他們說，到案發現場是想追思已逝的友人，同時祈禱失聯的漁工能趕快被找到。

▲▼南方澳外籍移工親友到場點蠟燭哀悼。（圖／記者宋良義攝）

▲▼南方澳外籍移工親友到場點蠟燭哀悼。（圖／記者宋良義攝）

▲徐國勇與外籍漁工親友到場，點蠟燭哀悼。（圖／記者宋良義攝，下同）

徐國勇指出，海軍水下大隊今晚將分4組日夜輪班，漏夜施做，儘速清理出航道，讓南方澳的漁船能夠進出。入夜後，他帶上總統的慰勉，特別了解國軍水下作業情形，在水面下進行切割及焊接，非常辛苦；同時，潛水人員仍在遭擠壓的船隻中持續搜尋最後一名失聯漁工。

依據中央災害應變中心通報，目前已證實有5名外籍漁工不幸罹難，包含印尼籍3人，菲律賓籍2人，尚有1名外籍漁工失聯中。

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▲▼南方澳外籍移工親友到場點蠟燭哀悼。（圖／記者宋良義攝）

▲▼南方澳外籍移工親友到場點蠟燭哀悼。（圖／記者宋良義攝）

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