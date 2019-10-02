星宇航空制服、機艙首度曝光　張國煒：要做航空界的制定者

圖、文／鏡週刊

星宇航空今（2日）發表包含機長、空服、地勤、航勤、機務等制服樣式，同時，明年即將首航的空巴A321neo座艙也跟著曝光，現場，董事長張國煒的「K董Style」依舊，直言星宇航空只和自己競爭，不用做到最大，但必須是最好，「我們要作為國內航空界規格的制定者，讓其他航空業者來跟隨我們。」

過去幾年，星宇航空在網路上吸引大批粉絲追隨，制服的樣式自然也受到不小期待，2日，在星宇航空舉辦的「JX Style制服暨機艙發表會」上，答案揭曉，張國煒自己定義為「高雅的古典現代風，再加一點科技感的顏色。」

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「我們從去年開始規劃所謂的Luxury Brand（精品品牌），思考怎樣營造機艙、空服人員有JX Style的感覺，最後設定是以人為基礎，以人為本的五感體驗，要以這個為中心來規劃機艙內，不管是鋪陳、顏色，還是我們空服組員的制服。」他說。

張國煒向來敢言，當天說起話來依舊是「K董Style」。他直言：「近十年來，在航空業的制服上，大家似乎都搞不出什麼名堂，都是用大膽的色塊來拼接，去驚艷所有的旅客，可是我們認為這一塊已經玩得有點過頭了，……我們的新制服是走高雅的古典現代風，再加一點科技感的顏色，不會看兩三個小時以後感到厭煩，或者覺得眼睛很不舒服，希望我們員工能給旅客一種家人的感覺。」

談起空巴A321neo的座艙規劃，他的語氣更顯驕傲，「在以往的航空公司來講，基於成本、技術考量，都不太願意投資在窄體機上，可是我們星宇是Luxury Brand嘛，所以就很大膽地，把設備完完整整地從寬體機、大家所謂大飛機的客艙裡，搬到我們所謂的窄體機身上，……」

「這次包括機上椅子的呈現，是我最驕傲的地方，不只商務艙可以全平躺，尤其是，我們是有史以來，窄體機配備全艙等AVOD的航空公司，全艙等都是隨選的影音系統，全艙都可以無線上網，這在窄體機裡面是數一數二，……我想，全世界可能不到100架有這樣的規格，尤其在台灣，更是絕無僅有。」他強調。

被問起機票售價相關問題，張國煒強調，許多人因為星宇航空的Luxury Brand訴求，會誤以為機票就會相當昂貴，但其實不然，「我們指的是Luxury等級的服務品質，現在是完全競爭的市場，也不可能自己想賣多少就多少，我想，以我們的品質，就算比人家貴個200元，也會有人支持吧，……其實我開這家公司本來就不是為了賺錢的，靠的是一股熱情，不然我把錢都放銀行裡，生活也很好過啊。」

他提到，至今仍有許多同業擔心星宇加入航空業的戰局，要與各家航空公司競爭，但他壓根沒這種想法，「我一直認為，我們不是要跟人家競爭，我做那麼多，是要跟自己競爭，跟別人競爭沒什麼了不起，跟自己競爭才是最困難的地方，所以我們要不斷挑戰自己，不斷進步。」

「就像我們對機艙的規劃，其實可以帶動國內其他航空公司來跟隨，我覺得這樣子是非常好的，造福我們的國人，……我們星宇不用做最大，可是要做最好，我們要作為國內航空界規格的制定者，讓其他航空業者來跟隨我們，同時帶動台灣民航的進步，這個是對國人來講，是非常福氣的一件事情，我期許自己可以做到這裡。」



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