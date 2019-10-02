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平均一個月兩次交流　駐台日本外交官獲頒桃園榮譽市民

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▲鄭文燦頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫榮譽市民證。（圖／市府提供）

▲鄭文燦頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫榮譽市民證。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日於市政會議，頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫榮譽市民證。鄭文燦說，沼田幹夫代表在台灣5年任內曾到訪桃園14次，積極協助日本與桃園的城市交流規劃，5年來，市府也接見120個日本訪問團；沼田對於獲聘桃園市榮譽市民，笑稱今天上任「桃園日本辦事處主任」。

鄭文燦說，上任前，桃園沒有任何一個日本友好城市，透過日台交流協會協助，市府多次赴日訪問，建立與日本千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市等5個城市的友好關係；桃園國際機場和成田國際機場是姊妹機場，桃捷公司和關西南海電鐵、千葉縣京成電鐵也合作推動聯合紀念套票。

▲鄭文燦頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫榮譽市民證。（圖／市府提供）

這5年來，他接見120個日本訪問團，這些都是得來不易，也代表桃園用心促進台日關係、台日交流。市府於今年7月頒授法國在台協會主任紀博偉先生桃園市榮譽市民證，感謝其推動桃園與法國間的多方交流，沼田幹夫代表則是第二位獲此榮譽的外交官，沼田幹夫代表即將離任回國，鄭市長也期盼他能將桃園當作另一個家，到訪台灣時能多到桃園走走。

▲鄭文燦頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫榮譽市民證。（圖／市府提供）

另外，桃園的高中也多次與日本的高中進行體育活動等多元交流，這些都是奠基於桃園與日本台灣交流協會的友好關係基礎之上，明（2020）年5月桃園將舉辦日本台灣觀光高峰論壇，期盼促進台日間的交流，也間接帶動桃園的觀光發展。

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