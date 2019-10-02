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訪台招商團員：若海地拋棄台灣，我會把手砍下來

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圖、文／鏡週刊

海地將投向北京懷抱並和台灣斷交了嗎？

近來多家媒體連連示警，但近日率團訪台招商的海地工業協會（ADIH）會長和顧問雙雙堅定地說，代表團中有兩位隸屬於總統府的高級官員，就是有力證據，任何關於海地有意棄台的報導，都是北京方面片面的宣傳，是子虛烏有之事。

海地工業協會顧問德拉圖（Lionel Delatour）表示，代表團來台的第一個目的，是希望促進更多台灣企業到海地尋找投資機會，充分利用海地與美國消費市場僅咫尺之遙的地利之便，並受惠於美國國會給予海地的貿易優惠法案（HOPE)；他指出，更重要的是，若要強化海地和台灣的邦誼，不僅止於政府與政府之間，也希望透過製造更多民間就業機會，協助海地局勢更加穩固。

「台灣是很親近的友人，希望在能源、農業之外，也能協助海地擴大就業。」德拉圖篤定地說，「代表團內包含了政府官員，顯示海地準備和台灣斷交的傳言，是中國方面的宣傳，毫無事實根據。」不過他也補充，這是民間部門的看法。

訪台的招商團包括兩位政府官員，其一是海地總統府公共政策監督及效率委員會經濟發展組組長波姍黛（Sandra Beauvil，中）。

訪台的海地經貿團中有兩位隸屬於總統府的官員，其中海地總統府公共政策監督及效率委員會經濟發展組組長波姍黛（Sandra Beauvil）說，「海地總統認為，很重要的是，代表團中安排了來自總統府的官員；我們必須來台北強調海地與台北邦誼的重要性。」

「大家可能都很清楚，任何國家要發展，都必須有強勁的民間企業共同合作，總統想強調，來海地投資的台灣企業所面臨的挑戰，海地政府會盡最大努力，並予以優先處理。」

她指出，海地方面將安排一個台灣參訪團，預計11月或12月間成行，希望能招睞更多台商，並創造更多就業機會。

中華民國國際經濟合作協會中南美洲大區域副主委洪慶忠對海地也有很深的感情。

深耕海地的法國公民──Coles企業集團總裁柯理查（Richard Coles）說，對企業界來說，中國是供應商，台灣才是商業合作夥伴，中國企業背後往往掛有政治動機，太過複雜。「我來這裡，談不成生意的話，再繼續找別的機會就好，我們說同樣的語言，從企業的角度來說，我們要的是台灣，我敢說海地99.99%的企業都會同意這種看法；至於從供應鏈的角度來看，台灣和中國是競爭敵手，我們會選擇購買對我們最有利的。但就商業的合作夥伴來說，台灣才是王道。」

柯理查補充，「中國確實很有錢，事實上，這對海地政府來說或許很誘人……我不是在代表政府發言，但民間部門對於政府的決定也有很大的發語權，因為會對企業有影響，別忘了對海地來說，我們的大老闆是美國，美國偏好台灣勝過中國；海地的公私部門對於和台灣打交道都更自在，我們說同樣的語言； 」

他語出驚人，「 我們有看到關於海地將是下一個和台灣斷交國家的報導，若真的發生，我會把我的手砍下，放在精美包裝的盒子寄給你們，這不會發生，我是說海地從民間部門到公部門都更傾向台灣。」

海地歷史最悠久的報紙《新聞人報》不久前專訪中國駐海地商務代表王向陽，他以無息優惠貸款等條件為誘餌，積極向海地招手，《新聞人報》主編杜汎茲（Frantz Duval）認為，王向陽在專訪中極力宣傳海地轉而與中國建交的優點，但「這絕不表示海地就要與台灣斷交，海地也沒有要利用這點來勒索任何人。」


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