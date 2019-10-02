訪台招商團員：若海地拋棄台灣，我會把手砍下來

圖、文／鏡週刊

海地將投向北京懷抱並和台灣斷交了嗎？

近來多家媒體連連示警，但近日率團訪台招商的海地工業協會（ADIH）會長和顧問雙雙堅定地說，代表團中有兩位隸屬於總統府的高級官員，就是有力證據，任何關於海地有意棄台的報導，都是北京方面片面的宣傳，是子虛烏有之事。

海地工業協會顧問德拉圖（Lionel Delatour）表示，代表團來台的第一個目的，是希望促進更多台灣企業到海地尋找投資機會，充分利用海地與美國消費市場僅咫尺之遙的地利之便，並受惠於美國國會給予海地的貿易優惠法案（HOPE)；他指出，更重要的是，若要強化海地和台灣的邦誼，不僅止於政府與政府之間，也希望透過製造更多民間就業機會，協助海地局勢更加穩固。

「台灣是很親近的友人，希望在能源、農業之外，也能協助海地擴大就業。」德拉圖篤定地說，「代表團內包含了政府官員，顯示海地準備和台灣斷交的傳言，是中國方面的宣傳，毫無事實根據。」不過他也補充，這是民間部門的看法。

訪台的海地經貿團中有兩位隸屬於總統府的官員，其中海地總統府公共政策監督及效率委員會經濟發展組組長波姍黛（Sandra Beauvil）說，「海地總統認為，很重要的是，代表團中安排了來自總統府的官員；我們必須來台北強調海地與台北邦誼的重要性。」

「大家可能都很清楚，任何國家要發展，都必須有強勁的民間企業共同合作，總統想強調，來海地投資的台灣企業所面臨的挑戰，海地政府會盡最大努力，並予以優先處理。」

她指出，海地方面將安排一個台灣參訪團，預計11月或12月間成行，希望能招睞更多台商，並創造更多就業機會。

深耕海地的法國公民──Coles企業集團總裁柯理查（Richard Coles）說，對企業界來說，中國是供應商，台灣才是商業合作夥伴，中國企業背後往往掛有政治動機，太過複雜。「我來這裡，談不成生意的話，再繼續找別的機會就好，我們說同樣的語言，從企業的角度來說，我們要的是台灣，我敢說海地99.99%的企業都會同意這種看法；至於從供應鏈的角度來看，台灣和中國是競爭敵手，我們會選擇購買對我們最有利的。但就商業的合作夥伴來說，台灣才是王道。」

柯理查補充，「中國確實很有錢，事實上，這對海地政府來說或許很誘人……我不是在代表政府發言，但民間部門對於政府的決定也有很大的發語權，因為會對企業有影響，別忘了對海地來說，我們的大老闆是美國，美國偏好台灣勝過中國；海地的公私部門對於和台灣打交道都更自在，我們說同樣的語言； 」

他語出驚人，「 我們有看到關於海地將是下一個和台灣斷交國家的報導，若真的發生，我會把我的手砍下，放在精美包裝的盒子寄給你們，這不會發生，我是說海地從民間部門到公部門都更傾向台灣。」

海地歷史最悠久的報紙《新聞人報》不久前專訪中國駐海地商務代表王向陽，他以無息優惠貸款等條件為誘餌，積極向海地招手，《新聞人報》主編杜汎茲（Frantz Duval）認為，王向陽在專訪中極力宣傳海地轉而與中國建交的優點，但「這絕不表示海地就要與台灣斷交，海地也沒有要利用這點來勒索任何人。」



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