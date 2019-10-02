學生中彈！梁振英促校長革除「暴徒學籍」...教師發聲明：絕不離棄

記者邱茀濱／綜合報導

香港1日多地爆發警民衝突，期間傳出18歲青年曾志健遭警方實彈射中左胸，而事後也證實他是何傳耀紀念中學的學生。對此，香港前特首梁振英2日去信該校校長，希望「革除這名學生暴徒學籍」。不過，該校部分教師發表公開信表示，「我們絕不會離棄同學」。

據悉，該名中彈的18歲男學生曾志健經手術後，已成功將彈頭取出，醫管局2日也證實，目前他的情況已經轉趨穩定。此外，代表律師伍展邦指出，男同學接受手術後，在深切治療部留院觀察，暫時沒有生命危險。

▲中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）



之後，梁振英2日在臉書上連續發出5篇文章表示，「昨晚被槍傷的是一名暴徒，不是路過的學生，不是坐在課室被流彈所傷的學生，香港所有的青少年人都要引以為誡。」接著，他又去信該校校長，指出任何學生都沒有免受刑事的特權，包含貴校學生。

梁振英說，希望校長「馬上革除這名學生暴徒學籍，以作懲處，以儆效尤，並向社會交代」；若校長害怕因此引起其他暴徒破壞該校，請在革除「暴徒學籍」後馬上辭職，「這是為人師表者應有的作為，是教育工作者應有的擔當。」

▲香港反送中十一遊行。（圖／記者黃彥傑攝）



不過，據「立場新聞」報導，該校部分教師2日以「一群荃灣公立何傳耀紀念中學老師」名義發聲明指出，對學生身體受傷感痛心，心情極沉重，在艱難時刻，「我們絕不會離棄同學」，相信即使在暴風雨中，「荃灣公立何傳耀紀念中學是可以讓同學安心依靠的避風港」。

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