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淨值低於股本1/3　證交所：陽光能源TDR 11月12日下市

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▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 證交所表示，陽光能源TDR將自2019年11月12日終止上市。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

陽光能源公告申報2019年上半年度合併財務報告，顯示淨值已低於所列示股本三分之一，核有證交所營業細則第50條之3第9項第2款情事，證交所今日表示，陽光能源TDR將自2019年11月12日終止上市。

陽光能源TDR所表彰之股票仍於香港交易所上市，故陽光能源TDR持有人除得在2019年11月11日最後交易日前在集中交易市場賣出外，TDR持有人亦可於2019年11月7日前向其存託機構「兆豐國際商業銀行」申請兌回原股持有或兌回原股出售，惟投資人應注意買賣外國有價證券之風險（如：匯率及兌回手續費等）。

請繼續往下閱讀...

另於陽光能源TDR終止上市後，存託機構將依存託契約約定於香港交易所出售所有剩餘存託股份，並於扣除必要費用後，將所得價款返還陽光能源TDR持有人。至投資人於11月8日及11月11日買進之陽光能源TDR，因證券交割日已逾最後申請兌回原股持有或出售日，致未能向存託機構申請兌回原股持有或出售，將由存託機構於陽光能源TDR終止上市後出售存託股份，扣除必要費用後返還所得價款。

證交所表示，陽光能源在臺存託機構「兆豐國際商業銀行」及股務代理機構「元大證券股份有限公司」等相關機構，將會持續配合辦理後續TDR持有人服務事宜。投資人亦可逕至證交所網站首頁兆豐國際商業銀行網站查詢「陽光能源臺灣存託憑證持有人權益通知信函」，以充分了解各項權益保障之相關事項。

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