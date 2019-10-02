全球領袖群組聊什麼？烏克蘭問「誰是群組管理者」俄中回應被美國踢出群組

▲烏克蘭總統製作的「世界領袖群組都在聊些什麼」影片全球瘋傳。（圖／翻攝自Rema Rajeshwari IPS twitter）



記者林彥臣／綜合報導

如果全球的領袖開一個WhatsApp聊天室群組，那麼他們會在裡面聊些什麼呢？在網路上瘋傳可能是烏克蘭諧星總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在第16屆雅爾達歐洲戰略會議上（16th annual Yalta European Strategy Meeting），在晚餐時間播放了一段「全球領袖WhatsApp」聊天室群組的影片，讓全場來賓大笑。

影片一開始顯示，烏克蘭總統澤倫斯基加入群組，跟群組的每一個成員打招呼，接著畫面顯示烏克蘭前總統波洛申科離開群組。

英國想在聊天室回應些什麼，卻打了一整串不知所云的話，英國表示，現在是哈利王子說話，祖母想寫很高興看到各位。也就是指英國女王想跟世界領袖在群組聊天，但是必須透過哈利王子代勞。當英國說完話時，畫面顯示芬蘭正在打字。

▲烏克蘭問誰是群組管理者，俄、中回答，就被踢出群組。（圖／翻攝自Rema Rajeshwari IPS twitter）



烏克蘭接著詢問，誰是這個群組的管理者？俄羅斯與中國回答，「我是！」美國回答，「想得美」（You Wish）之後，畫面就顯示俄羅斯與中國被管理者踢出群組。

▲身為糖果大亨的烏克蘭前總統表示，投資巧克力比較好。（圖／翻攝自Rema Rajeshwari IPS twitter）



美國接著對澤倫斯基說，「我們必須談談，我們想要在烏克蘭做個幾十億元的投資」，畫面顯示烏克蘭前總統波洛申科回到群組。美國又問，「我們應該投資農業還是冶金產業？」身為糖果大亨的波洛申科表示，「投資巧克力比較好」。

▲美國錯頻，是在揶揄美國總統川普。（圖／翻攝自Rema Rajeshwari IPS twitter）



烏克蘭接著說，「我們該談談信貸的問題」。國際貨幣組織（IMF）就離開了群組。美國突然說，「你真是個漂亮的小姐」接著又說，「不好意思，錯頻」然後就刪掉了對話。這段是在揶揄美國總統川普，曾經對一位女性有過類似的談話。

▲俄羅斯說要併吞英國一半領土，法、德、美說「會制裁」。俄羅斯認為，意思是大家都不反對。（圖／翻攝自Rema Rajeshwari IPS twitter）



俄羅斯突然出現說，「我們該談談合併的問題」。烏克蘭說，「繼續」。俄羅斯接著說，「如果我們併吞一半的英國領土，你們覺得怎麼樣？」法國、德國、美國都說，「我們會實施制裁」。俄羅斯回答，「所以，沒有任何人反對囉！」

▲美國如果想買格陵蘭，可以找中國造一個一樣的賣給他。（圖／翻攝自Rema Rajeshwari IPS twitter）



接著美國另開了一個話題，「我要買格陵蘭」。丹麥說，「格陵蘭是非賣品」。中國救回答美國，「我們可以造一個一樣的島給你，只要十分之一的價錢」。這一段是指中國在南海造了許多人工島，美國如果想要買格陵蘭，就找中國造一個一樣的再買下來，另外也暗指世界列強對前一個話題，也就是現實世界的俄羅斯意圖併吞烏克蘭的話題漠不關心。

烏克蘭說，「我們來玩一個自拍挑戰」，各國總統都上傳了自拍的照片，只有白俄羅斯總統一直拍失敗，無法讓整個臉入鏡。芬蘭在大家都要結束對話時才說，「Hi!!!」，這段可能是指芬蘭的語言很複雜，大家都結束對話了他才打出一段「Hi」。

▲芬蘭最後終於搭話了。（圖／翻攝自Rema Rajeshwari IPS twitter）



這段影片上在網路上瘋傳，還指出是烏克蘭總統澤倫斯基製作的影片，然而目前尚未證實這段影片是由澤倫斯基或他的幕僚製作，但是世界各地的網友都對這段影片一片好評。

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