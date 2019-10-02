　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

獨家直擊／微軟三款Surface新品紐約發表會！Surface Laptop 3效能比MacBook Air快三倍

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲微軟新品發表會今晚登場。（圖／記者周康玉攝）

▲微軟新品發表會今晚登場。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國紐約報導

微軟新品發表會今（2）日正式登場，微軟一口氣推出Surface Laptop 3 、surface pro X 、Surface Pro 7等三款全新Surface產品，其中，打頭陣的Surface Laptop 3，更打出效能比MacBook Air強三倍，直接挑釁蘋果老大哥的明星產品。

微軟發表會於美東時間10月2日上午10點（台灣時間10月2日晚間10點）開始，地點在紐約市的地標施泰-利哈伊大樓（Starrett-Lehigh）世博中心，《ETtoday 新聞雲》也獨家到場採訪，為讀者提供直擊報導。

微軟執行長Satya Nadella為這場發表會打頭陣，Satya強調，微軟始終以人為本，在surface就是如此，要讓客戶用微軟的產品做起事來特別棒，把科技概念發揮到極致。

有「Surface之父」之稱的微軟首席產品長帕諾斯帕奈（Panos Panay）更展示一系列的Surface Family（Surface 家族）。

Surface Laptop 3具有高純度的產品設計，並且同時囊括Intel和AMD兩大廠的晶片，主要有13.5 吋與 15 吋兩個版本，售價分別為 999 美元和 1,199 美元，10 月 22 日起開放預購。

除了Surface系列硬體，還會發布最新Microsoft的軟體訊息，也就是Window X，將伴隨下一代微軟最驚奇的產品Surface Neo以及Surface Duo。 

▲微軟新品發表會今晚登場。（圖／記者周康玉攝）

▲微軟新品發表會今晚登場。（圖／記者周康玉攝）

ET快訊
南方澳斷橋…擠壓漁船中找最後一人！百人岸上插蠟燭　女親友悲痛
女街友清唱「詠嘆調」飆出美聲！　網起底原高貴身世...落魄原
海軍水下作業畫面曝光！潛水切割「V型斷橋」　日夜搶開臨時航道
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

獨家直擊／微軟三款Surface新品紐約發表會！　Laptop效能比Mac book快三倍

【廣編】美的將大力拓展台灣家電市場

美政府試圖分拆臉書　祖克柏準備反抗到底

價差一倍　Apple Watch 3 ＆ 5該選哪一款？達人建議：以功能需求為考量

Galaxy Watch Active2亮相　用39種運動模式、串聯手機打造便利生活

5G實現VR整合AR、區塊鏈　宏達電VIVE建構跨產業生態系

外媒：特斯拉將收購DeepScale　力拚2020推出機器人計程車

宏碁ConceptD創新筆電　榮獲2019年度Good Design設計大獎

9款App騙你下載！試用後刪除也沒用　竟收3100元帳單

蘋果10月可望再推新品　Apple Tags、16吋MacBook Pro讓人超期待！

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

京華城收攤！10/1啟動「出清拍賣會」　 萬件商品1.3折起...打卡上傳再抽獎

獨家直擊／微軟三款Surface新品紐約發表會！　Laptop效能比Mac book快三倍

【廣編】美的將大力拓展台灣家電市場

美政府試圖分拆臉書　祖克柏準備反抗到底

價差一倍　Apple Watch 3 ＆ 5該選哪一款？達人建議：以功能需求為考量

Galaxy Watch Active2亮相　用39種運動模式、串聯手機打造便利生活

5G實現VR整合AR、區塊鏈　宏達電VIVE建構跨產業生態系

外媒：特斯拉將收購DeepScale　力拚2020推出機器人計程車

宏碁ConceptD創新筆電　榮獲2019年度Good Design設計大獎

9款App騙你下載！試用後刪除也沒用　竟收3100元帳單

蘋果10月可望再推新品　Apple Tags、16吋MacBook Pro讓人超期待！

新款「V」字包成女神收割機　朴信惠、林心如和秦嵐都背

鄧倫「貼耳林書豪」耐心教中文！　網笑翻：鄧老師上線了

外交部叫日本代表「大哥哥」　國民黨批矮化：蔡英文是軟台妹？

二戰B-17「空中堡壘」轟炸機　墜毀美康乃狄克機場…燃火球燒爆

《通靈2》再3天播出！仙姑上山下海喬事「五大看點」追劇了

水下作業大隊馳援南方澳　水中切割快速移除障礙物

蘭指部夜間實彈射擊　戰場實戰增進野戰經驗

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

3C家電熱門新聞

惡質 App　試用3天被扣款3..

直擊微軟Surface紐約發表..

蘋果10月可望再推新品　App..

外媒爆：2020年iPhone..

Apple Watch 3 &..

蘋果再更新釋出iOS 13.1..

更新iOS 13.1留意！私換..

iPhone新機2年一換？　專..

蘋果庫克：努力壓低iPhone..

Sony Xperia 5 1..

爆料達人：明年iPhone會剪..

Galaxy Watch Ac..

換新iPhone超簡單！LIN..

華碩推出全球首款智慧充電燈效行..

更多熱門

相關新聞

Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理

碩網資訊今（1）日攜手微軟，正式在Office系列中導入以Microsoft Teams為對話介面的AI企業助理「SmartWork」，有別於以往將ChatBot（對話機器人）應用在客服、接待等外部情境，而是扮演員工的專屬助手、協助IT團隊第一時間回答來自全公司數以千計的疑難雜症。

微軟加碼投資台灣！蔡英文：台灣人才培育國際肯定

那斯達克100期貨30日在台掛牌　不排除在台推出費半期貨

外媒：Win7安全更新明年1月不喊停　微軟允諾助美總統大選順利

Windows 10 更新後又出包！網友反應網路連不上

關鍵字：

微軟發表會Surface 7Surface Pro 7Surface Laptop 3Starrett-Lehigh

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟燭

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血跡

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚了

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

女記者香港採訪中彈　右眼失明

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

影／傳海口貪官屋內黃金堆滿地「現金13.5噸」

南門市場10/7熄燈！前3天1元競標

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

漁工來台12年！睡船艙慘遭壓死　友：就快回家了

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面