獨家直擊／微軟三款Surface新品紐約發表會！Surface Laptop 3效能比MacBook Air快三倍

▲微軟新品發表會今晚登場。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國紐約報導

微軟新品發表會今（2）日正式登場，微軟一口氣推出Surface Laptop 3 、surface pro X 、Surface Pro 7等三款全新Surface產品，其中，打頭陣的Surface Laptop 3，更打出效能比MacBook Air強三倍，直接挑釁蘋果老大哥的明星產品。

微軟發表會於美東時間10月2日上午10點（台灣時間10月2日晚間10點）開始，地點在紐約市的地標施泰-利哈伊大樓（Starrett-Lehigh）世博中心，《ETtoday 新聞雲》也獨家到場採訪，為讀者提供直擊報導。

微軟執行長Satya Nadella為這場發表會打頭陣，Satya強調，微軟始終以人為本，在surface就是如此，要讓客戶用微軟的產品做起事來特別棒，把科技概念發揮到極致。

有「Surface之父」之稱的微軟首席產品長帕諾斯帕奈（Panos Panay）更展示一系列的Surface Family（Surface 家族）。

Surface Laptop 3具有高純度的產品設計，並且同時囊括Intel和AMD兩大廠的晶片，主要有13.5 吋與 15 吋兩個版本，售價分別為 999 美元和 1,199 美元，10 月 22 日起開放預購。

除了Surface系列硬體，還會發布最新Microsoft的軟體訊息，也就是Window X，將伴隨下一代微軟最驚奇的產品Surface Neo以及Surface Duo。

▲微軟新品發表會今晚登場。（圖／記者周康玉攝）