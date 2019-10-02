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郭台銘、柯文哲同框照曝光！「白襯衫+黑褲」網友喊：好帥

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▲▼郭台銘、台北市長柯文哲再度合體，幫麾下的立委參選人拍攝定裝照。（圖／翻攝李縉穎臉書）

▲郭台銘、台北市長柯文哲再度合體，幫麾下的立委參選人拍攝定裝照。（圖／翻攝李縉穎臉書）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲2日與民眾黨立委提名人選，以及過去曾擔任柯幕僚的「郭家軍」李縉穎，合拍宣傳照。李縉穎將參選新北市第十選區（土城、三峽），2日臉書開張後，他在晚間曬出郭台銘、柯文哲以及民眾黨在新北市板橋東區推出的Z9吳達偉同框照，網友看到紛紛表示「很帥！」。

據稱李縉穎目前積極拜會地方人士，未來才會朝向議題性方向前進，並進一步推動政策，下半個月將競選總部成立，另李縉穎原本就與吳達偉認識，加上兩人選區鄰近，未來兩人盼在托育、托幼、居住正義等青年議題上合作，並將和掛看板，一同出席活動。

李縉穎也提到，自己因為認同柯文哲「有效率的廉能政府」的理念，希望加入柯市長團隊，在他的團隊內組建了「國際政經戰情室」，並擔任主任研究員，參與市長訪美、日，以及與上海市合辦雙城論壇的相關工作。

李縉穎表示，而在與鴻海集團創辦人郭台銘先生合作後，發現他與柯市長的治理邏輯能夠相輔相成，他擔任郭先生辦公室政策主任、參與政治相關事務，希望拋開藍綠包袱，從讓台灣更好的角度，開創台灣的新政治。

他強調，他投入立法委員選舉，不為別的，就為了帶著所學與資源，從孕育我長大的家鄉出發，以理性中道的力量，進入國會、為民眾打拚，一如他的恩師郭台銘先生常說的：「政治必須為經濟服務，而不是政黨與派系」，台灣必須拒絕意識形態的操弄，盡快回到拚經濟的正軌上。

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