總價近百萬！11位藝術家捐20件畫作　板橋大遠百展出+義賣



▲芥菜種會舉行第5屆藝術聯展，20幅義賣畫作價值近百萬。（圖／基督教芥菜種會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

蔡瑞山、于傳騏等國內11位藝術家響應支持，以「家鄉的美與善」為題，捐出20件總價值近百萬元畫作，即日起至13日在板橋大遠百展出義賣！芥菜種會舉辦藝術聯展第5年，此次畫作義賣所得，將投入芥菜種會社區弱勢孩童認養、社區食物銀行、社區長者照顧、青年就業培力等社區工作。



▲蔡瑞山捐出畫作《那羅風情》。



芥菜種會是台灣第一個立案的社福團體，10年開始投入社區工作，「芥助網」目前在全台約有700個社區共好點、8000個愛心店家，172間食物銀行，透過服務關懷弱勢家庭兒童在社區安穩長大，讓長者在社區獲得照顧，促進社區共享、共好的願景。

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今年是芥菜種會舉辦藝術聯展第5年，20幅畫作利用彩墨、油畫、水彩等媒材創作，以「家鄉的美與善」為題，描繪台灣景物風光，呼應芥菜種會投入的社區工作，關懷與重視社區中的人彼此幫助，讓社區更好，讓家更好。

連續5年支持慈善藝術聯展的蔡瑞山老師，畫齡超過40年，他17歲離開屏東家鄉到台北，是早期的「北漂族」。他幾次進入偏鄉以繪畫記錄部落風光，對於部落中社區互助的生活模式很難忘。當地因年輕人口外移，教會擔起照顧長者的責任，每週有5天免費供餐，讓老人家有所依靠，也減輕年輕人的負擔。



▲蔡瑞山《南山部落》。

相較身處都市中，鄰里間的互動較低，也不太習慣開口問候彼此，蔡瑞山老師捐出《南山部落》與《那羅風情》兩幅作品，希望透過藝術創作，推廣社區鄰里互助的理念。

同樣連續5年支持慈善藝術聯展的林和杉老師，透過油畫紀錄台灣即將消失的家鄉景色，是他表達深愛台灣這片土地的方式。



▲林和杉《烏來飛瀑》。

今年有多位年輕畫家捐畫響應，首次參展的陳珮瑜，透過繪畫幫助有需要的人，在服務社區老人、癌症病患與卡債族的過程中，深刻體會人與人之間「陪伴」是最為重要、也最具影響力的元素，希望藉由這次展出，發揮正向的力量，協助支持社區互助共好計畫。



▲與會貴賓合力拚出一幅美麗的台灣地圖。左起：畫家陳珮瑜、林和杉、蔡瑞山、吳小萍執行長、許秀能副局長、黃永芳經理、畫家楊淑虹與張皓為。



今（2）日的記者會上，出席的5位畫家包括蔡瑞山、林和杉、陳珮瑜、楊淑虹與張皓為，還有許秀能副局長、板橋大遠百經理黃永芳、芥菜種會吳小萍執行長等人，共同將本次畫作呈現出台灣各地的家鄉美景，合力拚出一幅美麗的台灣地圖，象徵畫作參與公益慈善，讓家鄉的美與善被看見，也為台灣各地社區共好盡一份力。吳小萍邀請社會大眾響應認購藝術品，以畫家所描繪台灣各處的美景，來支持芥菜種會在全台的社區工作。



▲郭金昇《淡水教堂》。



▲王俊盛《微風中》。

「家鄉的美與善」藝術聯展

地點：板橋大遠百9F威尼斯廣場

日期：即日起至10月13日

藝術品義賣線上型錄 點此連結

認捐電話：(02)7705-9292

10月10日14:00-16:00，現場有體驗活動親子DIY彩繪帆布包活動，線上報名點此連結