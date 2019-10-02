前瞻基礎建設恐壓垮地方財政　舉債額度剩627億元

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今（2）日邀請財政部長蘇建榮進行業務報告，國民黨立委曾銘宗質詢表示，地方政府除了台北市外，未來的舉債額度僅剩4754億元，但是前瞻基礎建設配合款高達4127億元，也就是說，若要配合前瞻基礎建設，地方政府的舉債額度僅剩627億元，快要破表。

曾銘宗的資料顯示，現在地方政府的舉債額度只剩下7325億元，扣除台北市後只剩下4754億元，但是前瞻基礎建設的配合款為4127億元，等於到114年地方政府的舉債額度僅剩下627億元。曾銘宗表示，就這個情形看，到了114年除了台北市之外，其他的縣市都會面臨破產的威脅。

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財政部長蘇建榮表示，財政部除了要求地方政府控管債務之外，也會要求地方政府開源節流，尤其土增稅、地價稅、以及房屋稅等都是地方政府的財源。

根據公共債務法規範，地方縣市長債比率計算基準不同，六都為1年以上長期債務占前三年的平均計算；縣市政府則是長期債務未償餘額占預算及特別預算歲出總額計算。

財政部國庫署也依照地方政府債務管理機制，只要地方政府長債比率達到42.5％屬於輕度管理、接近45％中度管理、介於45％～50％強度管理、超過50％則是超強度管理，國庫署就會對縣市提出不同層級的警告。如果縣市達到強度以上等級，必須提出清償債務計畫與期程表。根據國庫署統計，至8月底止長債比率較高者為宜蘭縣為42.59%，落入輕微管理；苗栗縣則仍為超強度管理。

國庫署官員表示，我國GDP近年都是成長的趨勢，不能以現在的GDP來評估，未來若持續成長，地方政府的舉債額度也會隨之增加，但是國庫署仍呼籲地方政府，不應該只仰賴中央政府，在爭取前瞻基礎建設時也要考慮地方財政，要有因應措施。