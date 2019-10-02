海軍水下作業畫面曝光！潛水切割「V型斷橋」　日夜搶開臨時航道

記者王致凱／綜合報導

宜蘭南方澳大橋斷橋意外釀重大傷亡，加上橋體直接落在出入航道上，也讓整個漁港工作陷入停擺，損失難以估計。海軍出動精銳的水下作業大隊，以晝夜不平機輪班方式進行橋體欄杆拆除作業，希望能先開闢一條安全的臨時航道。

▲海軍水下作業大隊以「晝夜不停機」方式輪班作業。（圖／國防部）



南方澳大橋倒塌後，橋體呈現V字型沒入水中，阻擋港口唯一航道。國防部配合全力搶通水道，派出海軍水下作業大隊裝備頭盔式水下呼吸器，配合陸軍工兵M3浮門橋載運人員和器材，預定優先開闢出一條10公尺寬、5公尺深的安全水道。

海軍水下作業大隊大隊長楊文堅表示，目前斷橋處水深4.5公尺，水下作業大隊已經派出23名官兵，共分4組輪班進行拆除橋樑欄杆作業，以晝夜不停機方式進行，希望能趕在3日中午前完成任務，讓漁民能夠順利出港，維護生計。

國防部計畫，水下作業大隊利用水下切割電焊機，於4個點4台機具同時作業，先將金屬欄杆等障礙物切割拆除，如此既能恢復港區航路交通，也不至於影響事故調查。

國防部2日傍晚表示，「夜晚不是吿一段落，而是另一回合的開始。海軍水下作業大隊在夜幕低垂時，仍持續進行著水中切割作業，盼能儘早為南方澳漁民朋友清理出一條臨時航道。」

▼海軍水下作業大隊入夜後持續進行水中切割作業，盼儘早為漁民清理一條臨時航道。（圖／國防部）



目前，國軍已經動員大批搜救單位進駐指揮所，六軍團五三工兵群也載運M3浮門橋車趕至現場。M3浮門橋車為自走式兩棲架橋車輛，能夠以多輛串連方式在水中搭建浮橋，協助人員、裝備和物資運送。

南方澳是台灣東部重要漁港，去年10月交易產值達1.5億元以上，然而跨港大橋1日倒塌後，橋體直接堵住漁港出入通道，不但港內漁船無法出海作業，外海漁船也無法返港，漁會粗估每日損失高達1000萬元。

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▼海軍水下作業大隊入水切割橋樑欄杆障礙。（圖／國防部）

