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郭柯雙母雞合體第一彈！5參選人獲「最強外掛」助拳

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▲▼柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020選情激烈，儘管郭柯王結盟破局，但郭柯「分而不散」繼續保持良好互動關係。2日晚間鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲再度合體，幫麾下的立委參選人拍攝定裝照，民眾黨4位、郭家軍1位，確定2020立委選戰「雙母雞」的競選模式啟動。

但民眾黨區域立委至今總計提名8席，郭台銘考量自身立場，早早透過幕僚釋出不會全部人選全都支持的訊息，這次的拍攝活動以雙北參選人為主，民眾黨共5席，只和其中4人合照，另外還有正牌「郭家軍」、前市府幕僚李縉穎。而有民進黨籍的大安文山區參選人張幸松則被排除。

對於郭台銘未點頭幫全部參選人都拍照，柯文哲上午受訪時說，郭董是藍營出身，一定比較喜歡國民黨籍、無黨籍，那也有可能啊，「他有他的政治立場，這種事情很自然，順其自然就好了」。

值得一提的是，能享有「郭柯合體」讚聲的，預計只有今天的4位民眾黨參選人以及、1位郭家軍，共計5位。據了解，3日也有形象照的拍攝行程，但只有柯文哲1人，預計將幫第一波沒拍到的張幸松、朱哲成、張睿倉、李佳玲站台拍攝。

▲▼郭台銘。（圖／記者陳家祥攝）

▲郭台銘。（圖／記者陳家祥攝）

2日晚間6點30分開始，準備合照的立委參選人陸續抵達位於內湖的拍攝會場，郭台銘、柯文哲則是在結束上個行程後陸續抵達會場。晚間7點時許，柯文哲在幕僚陪同下先郭一步抵達會場；隨後郭台銘約在7點20分左右抵達，兩人有默契都未停下受訪。

而第一個抵達的「郭家軍」李縉穎，他受訪表示，「現在兩位長官應該會聯合共同推薦我參選，其實第三勢力還在動態整合，是柯家軍還是郭家軍，還是用什麼黨籍參選，暫時都不是很大的問題」；李也自評，現在知名度還不高，如果有兩位老闆的聯合推薦跟加持，對知名度提升是有幫助。

另外，代表民眾黨出征板橋的網路紅人「Z9」吳達偉則說，台灣民眾黨有雙母雞，選情當然有幫助，「數據無法估計，但確實有加分效果」，有兩位的加持對競選的勝算一定有幫助，這是肯定的。

而將出征松山信義區的蔡宜芳則說，等下要跟跟兩個偶像拍照，肯定心裡會有點緊張，但就展現最真實的自己。
 

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