「放下黨派之私」　宋楚瑜與黨籍立委開會商討南方澳斷橋

▲針對南方澳斷橋，宋楚瑜邀集三位黨籍立委會商討論。（圖／翻攝親民黨臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，造成多人傷亡。親民黨黨主席宋楚瑜2日邀集三位黨籍立委李鴻鈞、陳怡潔及周陳秀霞會商討論。會中，宋楚瑜提到，目前當務之急應放下黨派之私、協助地方解決問題，優先協助處理善後工作，包括持續搜救失蹤漁工、儘速恢復航道、清除油污作業及體檢全國其餘危橋等，大家一起拚民生而不拚政治口水。

宋楚瑜表示，這次南方澳大橋坍塌事故，所牽扯到的問題不是光橋樑坍塌的問題，而是後續包括緊急救援及當地漁民生計等許多問題，因此特別找分屬交通、內政、經濟三個不同委員會的立委一同前來討論，並請每位委員在各自所屬的委員會當中，督促政府儘速落實相關善後工作。

▲南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

經研商討論後，作出四點結論。第一、持續動員水下救援能量，加速完成搜救工作。有船隻用油外漏，導致水下視線能見度幾乎是零，救援難度大增，但仍需要仰賴消防人員及國軍弟兄，增加裝備與人力的投入，讓搜救工作儘速完成，才能進行後續復原工作。這部分請陳怡潔應與內政部保持聯繫，務必讓前線救援人員的人力及物力無缺。

第二、緊急清理航道，關心漁民生計。由於大橋整個橋面坍塌下沈，剛好堵住漁船進出，使得南方澳的漁船都被困在漁港內無法出海作業。目前當然因為救援作業仍在進行，無法採取爆破作業來快速清理航道，但宋楚瑜也強調，即使利用爆破或水下切割等方式來清理航道，也應將處理後的一塊塊橋面，想方法移出航道，而不是任其下沈，造成航道安全問題。至於這段時間漁民無法出海作業的損失，請周陳秀霞與農委會協調，提供當地漁民最大程度的補償。

▲尋獲第五具漁工遺體，搜救人員吊掛上岸。（圖／記者游芳男攝）

第三、油污清除作業應同步進行。由於橋面上的油罐車掉進航道內，包括被橋面砸中的漁船機油也外洩，導致油污佈滿整個港區。因此在進行相關善後工作之際，對於防止油污繼續擴散，以及清理油污的作業也應該儘速一併進行，避免對當地生態環境的影響。

第四、全面體檢現有危橋，亡羊補牢。在2008年后豐大橋斷裂後，交通部啟動全台橋梁總體檢，投入15億改建修繕188座橋梁，但對於港務公司所屬的17座橋梁，以及台鐵1000多座的橋梁都未在該波總體檢當中，而是由港務公司及台鐵自行體檢。在此次坍塌事件發生後，宋楚瑜也委請黨團總召李鴻鈞，應嚴格督促交通部，儘速完成對於現有危橋的體檢作業，務實解決問題，避免憾事再度發生。

親民黨團表示，對於宋楚瑜與黨籍委員開會中所決議的事項，黨團會全力來督促政府，嚴格落實，好好解決民生問題，協助地方政府，早日完成救災及復原工作，讓百姓生計無虞，生命安全獲得保障。

▲尋獲第五具漁工遺體，搜救人員吊掛上岸。（圖／記者宋良義攝）

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