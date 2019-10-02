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花蓮菁華橋鋼索曾斷裂！與南方澳大橋結構相似　籲中央改善

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▲花蓮市「菁華橋」大紅色的鋼梁結構橫跨於美崙溪上，過去是連繫花蓮港市區與美崙地區的重要橋梁，如今為花蓮市觀光地標之一。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市「菁華橋」大紅色的鋼梁結構橫跨於美崙溪上，過去是連繫花蓮港市區與美崙地區的重要橋梁，如今為花蓮市觀光地標之一。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市「菁華橋」大紅色的鋼梁結構橫跨於美崙溪上，過去是連繫花蓮港市區與美崙地區的重要橋梁，如今已成為花蓮市觀光地標之一，但因年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況，花蓮市公所將向中央爭取景觀改善工程經費，重新整修橋體並串連成旅客尋覓花蓮發展史的帶狀路線。

有鑑於南方澳跨海大橋坍塌意外，造成多人受傷，為避免憾事發生及確保民眾、遊客行的安全，市長魏嘉賢2日下午前往勘查與跨海大橋結構相似的菁華橋是否有安全疑慮。

▲花蓮市「菁華橋」大紅色的鋼梁結構橫跨於美崙溪上，過去是連繫花蓮港市區與美崙地區的重要橋梁，如今為花蓮市觀光地標之一。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼菁華橋年久失修，有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況。

菁華橋在日治時期是吊橋，當時稱為「朝日橋」，1958年改為水泥橋，1996年則再改建成具有二十二條鋼索的鋼構紅色橋身拱橋，在改建後縣府撥給管養經費並交給市公所代管，自十三年前開始由公所自行編列預算，菁華橋的鋼索在2000年發現斷裂、鋼索裸露生鏽，當時曾封閉進行整修工程。

▲花蓮市「菁華橋」大紅色的鋼梁結構橫跨於美崙溪上，過去是連繫花蓮港市區與美崙地區的重要橋梁，如今為花蓮市觀光地標之一。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮縣府每年都會委託橋樑檢測公司進行橋梁體檢，最近一次是在0206大地震後，在安全檢測上是無虞，但橋面損壞、積水，部分欄杆毀壞，橋梁鋼構表面鏽蝕、漆面受損，且無夜間照明設備，盼爭取景觀改善工程經費後逐一改善。

▲花蓮市「菁華橋」大紅色的鋼梁結構橫跨於美崙溪上，過去是連繫花蓮港市區與美崙地區的重要橋梁，如今為花蓮市觀光地標之一。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢表示，菁華橋只有行人及單車能夠通行，無載重上的問題，公所都有定期巡檢，但是遇到颱風及地震或是卡榫鏽蝕，仍有可能造成加速損壞。由於市公所財務困難，且過去爭取改善預算並不順利，希望這次的事件喚起公部門對橋梁的重視，市公所將透過前瞻計畫、花東基金等申請補助，重新整理及改善這座很有歷史意義的橋，維持橋梁的安全性。

魏嘉賢說希望未來菁華橋能有更廣泛的用途，包括運動休閒、通學步道等，同時也將營造橋梁與美崙溪的共存關係，塑造菁華橋新特色，搭配河川生態廊道、排水景觀及滯洪溼地公園等設施後，將菁華橋鄰近腹地打造成為花蓮最具特色的魅力水岸，讓遊客不論白天黑夜都能有多元的空間體驗。

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