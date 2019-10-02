墾丁貓鼻頭失聯潛水客出港前身影曝光...以為可順利返航　但下水後...

▲屏東墾丁貓鼻頭3名失聯潛水客出港畫面 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／屏東報導

墾丁貓鼻頭外海發生3名搭船出港進行船潛的潛水客失蹤事件，經過一整天的搜救，到現在還是沒有下落，而這三個人從從後壁湖出港的影像曝光，看得出心情輕鬆自在，料想他們當時可能也沒想到，一下水之後卻發生失聯情況。

透過安檢所的監視錄影畫面看來，兩名穿著黑色潛水衣的男子就在甲板接受安檢人員查核，而其中一名潛水客還在傳後方幫忙調整另外一名的衣服，這名幫忙整理衣服的應該有可能是楊姓教練，而畫面當中還不時看到疑似楊姓教練的潛水客相當輕鬆，就算船已經開了，他還是自在的在甲板走來走去，甚至還跟船艙內的人原來對談，但沒想到就在下水之後，卻發生了失聯的意外。

▲屏東墾丁貓鼻頭3名失聯潛水客出港畫面 。（圖／地方中心翻攝）

據了解，恆春一艘氣船鯨探號於2日上午8時55分由後壁湖安檢所出港，預計至貓鼻頭外海1浬處實施船潛，原訂上午10時結束活動，船長發現潛客未依時返回船上，立即向後壁湖安檢所通報，請求協助搜索。

這名40多歲的楊姓教練在恆春地區開設潛水站，今天帶著一名30多歲黃大陸遊客、一名50多歲的台箺黃姓遊客，租船後出海潛水，當地天氣風浪不大，由於氧氣瓶內的氧氣量只夠使用1小時，船長擔心3人發生意外，趕緊通報海巡人員救助。

▲屏東墾丁貓鼻頭3名失聯潛水客出港畫面 。（圖／地方中心翻攝）