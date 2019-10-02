抗癌耗體力！花蓮飯店牛肉麵開賣　邀癌友分享補充營養戰勝癌

▲▼花蓮煙波飯店牛肉麵開賣與門諾醫院攜手邀請癌友分享美味。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

抗癌是非常耗體力的一件事，唯有足夠的蛋白質及均衡的營養攝取，癌友才有足夠的體力對抗病魔。煙波飯店花蓮館體恤癌友抗癌辛勞，特地邀請癌友品嘗飯店主廚用心料理的牛肉麵，鮮嫩牛肉搭配有機麵條再加上濃郁的湯頭，讓平常在夜市擺攤的病友羅阿姨讚不絕口，感覺身體充滿了力量，對抗癌更有信心。

一口湯一口牛肉，牛骨香氣四溢，罹患乳癌的林小姐，露出滿意笑容說，這是她罹癌以來吃過最好吃的牛肉麵了。家住瑞穗的林小姐，4年前確診罹患乳癌，當時每天都需要進行放射治療的她，經由醫院的協助安排住進了與門諾醫院公益合作的煙波飯店，且一住就是3個月。林小姐感謝當時飯店的安排讓他可以安心治療，更沒想到4年後他能夠受邀至飯店享用這難得的美食料理，也讓她有機會親自向醫院與飯店道謝。

門諾醫院癌症中心個管師高雅雯說，很多罹患癌症的病友都誤以為這個不能吃那個不能吃，只能清淡飲食，其實這都是錯誤的觀念！癌症患者經過治療後較常出現的副作用就是體重減輕，甚至容易因食欲不佳而造成營養不良，因此；蛋白質與熱量的補充相當重要，尤其，對抗癌症是長期且耗費體力的事情，足夠的營養維持好體力

，才能戰勝癌細胞。

▲▼一口湯一口牛肉，牛骨香氣四溢，癌友品嚐美味牛肉麵露出滿意笑容。

治療中的癌友切忌生食與不乾淨食物，除避免加工食品與酒精外，沒有甚麼不能吃的禁忌。高雅雯強調，臨床上常見到病人得了癌症後，就開始特別注意吃的東西，不是避開甜食和肉類，就是選擇吃素，但其實這樣的飲食方式，對癌友來說，並不是最好的選擇。例如：化療的過程會殺死很多正常細胞，此時就需要補充蛋白質和充足的營養，才能幫助身體恢復。而蛋白質食物包括紅肉、魚肉、禽類、雞蛋、豆類、奶製品等等，抗癌期間，如果患者有食慾吃得下，建議多補充營養，才有體力對抗治療過程所帶來的副作用！

煙波飯店花蓮館資深經理黃宜旋表示，現代人注重健康養身，煙波牛肉麵有別於傳統的紅燒或清燉牛肉麵製法，開賣首日，除了特地邀請病友品嘗，期盼病友們吃得健康，補充營養戰勝病魔；飯店也推出問券填寫加購愛心牛肉麵的意願，將民眾的愛心加購轉化為實際行動，邀請更多經濟弱勢的癌友享用牛肉麵套餐，化小愛為大愛。

門諾醫院公共事務總監周恬弘代表院方致贈感謝狀，對於飯店推出這項牛肉麵愛心饗宴表達肯定與謝意，尤其對癌症病友來說，蛋白質的補充確實必要。此外，也呼籲大家要重視自身健康，保持良好的生活習慣與均衡飲食，才能保有強健的身體。