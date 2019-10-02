這作品要「相處」而非觀賞！松菸年度3檔14場自製實驗節目開跑



▲胡鑑作品《有一個地方只有我們兩個人》，被稱為「這是需要相處而非觀看的作品」。（圖／張震洲攝影，松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

松山文創園區「LAB創意實驗室」年度自製節目開跑！「2019松菸Lab新主藝」將有3檔共14場實驗節目，每年更會邀請入選者心中的「夢幻導師」擔任陪伴創作顧問，其中一部作品《有一個地方只有我們兩個人》，被導師提到「這是需要相處而非觀看的作品」。3檔正式演出時間為11/29（五）至12/15（日），即日起開始啟售。

「2019松菸Lab新主藝」導入多元題材，從眾多作品中徵選出3組優秀團隊，進行創作、公演。胡鑑《有一個地方只有我們兩個人》以兩個人相處的地方、發生的事，喚起人們心裡的溫柔，探討人與人之間最簡單、最純粹的關係。象徵草地的綠色絨毛地毯，一朵白色的雲，偶爾飄落的乒乓球雨；2位舞者以不同動作一幕幕堆疊出生活中熟悉的場景，讓觀者猶如翻看相片裡的日常故事。

王宇光帶來作品《馴順的我們》，在長期徒步中重新發現身體裡潛藏的靜態植物性、動物性本能、社會化後的規矩距離，渴望透過攀岩、街舞中的動作解構、能量釋放，讓身體從被時空、文化、社會的馴順中抽離、回歸。

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▲王宇光帶來作品《馴順的我們》。（圖／松山文創園區提供）



王世偉作品《群眾》，以獨舞對應群眾，勾勒社會運動的激情、混亂，深入抗爭者內在的複雜感知。煙霧中的不確定及詩意，聲響裡的壓迫感及衝擊，層層叩問個人、群體之間的交會與分離。



▲王世偉《群眾》。（圖／張震洲攝影，松山文創園區提供，下同）



「松菸Lab新主藝」每年更會邀請入選者心中的的「夢幻導師」擔任「陪伴創作顧問」，提供諮詢、指導，支持創作者們循序漸進地完成作品。胡鑑的顧問詹傑（舞台劇與電視編劇）認為，《有一個地方只有我們兩個人》是需要相處而非觀看的作品，「某些時候你會發現那個很間單的動作，就發生在你生命裡的某些片刻。」

而王宇光的顧問謝旺霖（壯遊作家）發現，王宇光在探索身體的過程中，一方面是馴順者，一方面卻又試圖從中尋找更多能夠自主的可能。王世偉的顧問林家文（資深劇場製作經理與舞台監督）則建議觀眾，透過燈光、聲音、舞者及創作文本去檢視、感受，會發現作品傳遞出的訊息精準度相對比較高，比較完整。



▲松山文創園區年度自製節目「2019松菸Lab新主藝」公演票券正式啟售。（圖／松山文創園區提供）



松山文創園區總監陳玉秀表示，「松菸Lab新主藝」開辦以來已扶植15位創作者，樂見更多創作者運用「LAB創意實驗室」孵化具實驗性、創造性的作品，連結世界舞台，讓台灣的表演藝術逐年提高國際能見度。



【作品簡介】

胡鑑．《有一個地方只有我們兩個人》

以一條毛毯作為道具、隱喻空間：兩個人鑽到毛毯下，毛毯就成了棉被，舞台就成了房間；人站在地毯外面，地毯又成了其他介面，讓舞台延伸出不同想像。胡鑑笑說：「這個作品便於因地制宜，兩個人的移動、季節的變換，都可以依照場地、時空做出調整。雲朵不經意落下一陣乒乓球雨，像關係裡偶然的陰暗、衝撞，球滾動至不同觀者腳邊，又像隨機邀請場外每個人進入舞台中的兩人世界，進行互動！」

王宇光．《馴順的我們》

王宇光在時速4公里、日行30公里的徒步旅行中，身體像植物般緩慢移動，夜間被周遭動物窺探、凝視，白日面對人群拘謹內向、小心翼翼…；不同角色、心境轉換間，他羨慕自然不經修飾的同時，亦不禁思索自己如何被社會型塑成今日樣態？舞台上故佈疑陣，以攀岩對抗看不見的牽制、無所不在的地心重力，讓身體回到荒野行旅。「繚繞攀附的藤蔓，搖身一變又化為深陷埋伏的困獸，在迷離不斷的圍堵下，憑本能再鑿新路。」王宇光以此鼓勵每個人擺脫馴順、找回真實自我。

王世偉．《群眾》

王世偉延續論文對「法國大革命」的研究，以個人為主體、以集體為背景，企圖挖掘個體投身群體抗爭、從中解放自我的矛盾過程。《群眾》以女性單人舞為基礎，透過身體與物質、行動與意志、理念與意識、感動與失落的對話，營造出一場充滿感官與思辨的體驗。「煙霧迷濛又詩意的鋪陳出緊張氣氛，聲響在低頻、變形中帶入壓迫、崩裂，從激情到落寞，我希望開啟觀者對民主未竟之路的思索。」

2019「松菸Lab新主藝」演出詳情請上松山文創園區官網查詢。