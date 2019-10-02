南方澳大橋崩塌仍有1人失聯…蔡英文：全力搜救！絕不放棄





▲蔡英文po文談南方澳大橋坍塌事件。（圖／翻攝自臉書／蔡英文粉專）

記者袁茵／台北報導

宜蘭南方澳大橋1日上午斷裂至今，已造成5人死亡、1人失聯，引起社會關注。總統蔡英文2日表示，感謝國軍、海巡與搜救人員投入了專業的人力和機具執行搜救，承諾會全力尋找失蹤者，絕對不會放棄，並要求港務公司提供2012年後的檢修紀錄，查明事故發生原因。

蔡英文2日在臉書上提到，南方澳跨港大橋1日發生坍塌事故，整個政府團隊第一時間就趕赴現場，直到現在都還沒有離開。國軍、海巡與搜救人員投入了專業的人力和機具執行水下作業，搜救工作仍持續進行，「我要感謝所有的兄弟姊妹克服困難的環境，接力搜救。你們每一次的下水，都是為了儘快找到失聯的人，完成任務，謝謝你們。」

蔡英文表示，已經安排專家在搜救現場持續監控橋梁狀況，確保搜救工作的安全，「我們會全力尋找失蹤者，絕不放棄。」

蔡英文說，同時為了漁民每日的生計，也加速清理水道，希望能儘快開放臨時的航道，提供漁船進出，接下來蘇澳港也會提供10到13號碼頭，給大型漁船作為臨時的靠泊碼頭。另外，港務公司也將提供南方澳跨港大橋2012年後的檢修紀錄，查明事故發生原因，並配合司法單位及運安會的調查，如有疏失一定究責。

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