台南就業中心10月連7場徵才　逾700個工作機會等您來！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，10月連辦7場「迎向薪未來」徵才活動，使求職朋友直接獲取面試機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

求職加把勁，面試不再等，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，10月4日、8日、15日、19日及23日連辦7場「迎向薪未來」徵才活動，使求職朋友直接獲取面試機會，預計30家優質廠商，徵求逾700個優秀人才，活動地點分別在台南市東區、將軍區、仁德區及安南區，找工作的朋友快把握現場媒合機會。

場次如下：第１場，10月４日（星期五），海底撈火鍋股份有限公司於台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）辦理說明會及徵才，徵求外場餐飲服務員、內場傳／備菜員、大夜班餐飲服務員、大夜班內場傳／備菜員等計80個工作機會。欲參與徵才朋友務必在下午1時30分至2時進場，逾時不開放進場。

第2場，10月4日（星期五）上午9時30分至11時30分，康那香企業股份有限公司（口寮廠）於將軍就業服務台（將軍區忠興里忠興180-50號），提供45個工作機會。

第3場，10月8日（星期二）下午2時至4時，於仁德運動公園（台南市仁德區仁義路130號），邀請恒耀工業、廈興國際、東帝龍實業、特聖鋼鐵、豐年豐和（豐年果糖）、龍星顯示科技、三商家購（美廉社）、昇海工業、廣吉食品、傑和機電工程等11家公司，提供180個工作機會。

第4場，10月15日（星期二）上午9時30分至11時30分，友勁科技於台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵才，提供50個工作機會。

第5場，10月15日（星期二）下午2時至4時，美芝城實業（早安美芝城）於台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵才，提供10個工作機會。

第6場，10月19日（星期六）上午10時至下午１時，於家樂福新仁店（台南市仁德區大同路三段755號－原台糖嘉年華仁德量販店）辦理店內徵才，提供新店各類職缺70個職缺。

第７場，10月23日（星期三）下午2時至4時，於安南區公所4樓禮堂（台南市安南區安中路二段308號），力邀譁泰精機、堤維西交通、台科電科技、美帥化學等14家公司以上，預計提供250個以上職缺。



台南就業中心胡瑞娟主任表示，參加實體徵才活動，是行銷自己的最佳時機，可掌握企業的徵才需求、蒐集就業情報，還能增加履歷曝光機會，可說是一舉數得。另提醒求職朋友，要將活動看得如正式面試一般重要，務必穿著乾淨整齊衣物，且儘量穿包鞋。切勿穿拖鞋到現場面試，這是求職時的大忌。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站－徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。