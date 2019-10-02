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「河馬型人」罹患失智症風險多52%　假日步數低於3千步要小心

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▲▼富邦人壽與陽明大學共同發布「50+健康方程式」，呼籲中高齡族群應養成多步行的好習慣。（圖／記者紀佳妘攝）

▲富邦人壽與陽明大學共同發布「50+健康方程式」，呼籲中高齡族群應養成多步行的好習慣。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣預計2025年將邁入超高齡化社會，為因應所帶來的衝擊與潛在風險，富邦人壽與陽明大學今（2）日共同發布「50+健康方程式」，研究發現平日行走步數低於1萬步，假日低於3千步的「河馬型人」，罹患失智症的風險增加52%，因此鼓勵國人應積極養成多步行的好習慣。

富邦人壽攜手陽明大學、台北榮總及國家衛生研究院共同成立的「陽明高齡與健康醫學研究中心」，在2016年啟動3年合作計畫，並提出「國人高齡健康風險評估模組」，以50歲以上的民眾做為檢測對象，結合穿戴式健康裝置，透過大數據蒐集與AI智慧演算分析技術，藉此了解老化指標的變化，完善國人高齡健康促進策略。

這次研究將中高齡族群的生活型態分為3個族群，首先是「豹型人」，也就是不分平日或假日，每日平均步數高於1萬步，假日平均步數也不低於3千步；再者是「貓型人」，平日或假日步數介於3千步至1萬步；最後是「河馬型人」，平日走的步數低於1萬步，但假日步數低於3千步。

研究指出，台灣中高齡族群多為「貓型人」，約有42%，不過，仍有近3成為「河馬型人」，追蹤河馬型族群一年後，罹患失智症風險增加增加52%；反之，勤於步行的「豹型人」，一年後身體衰退速度減少28%，且不易造成體脂肪增加，顯示逐步加強運動強度，或持續累積步行步數，皆對身體健康有正面效益，因此呼籲國人應積極養成多步行的好習慣，努力晉升「豹型人」與「貓型人」健康生活型態。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，從2016年即預見台灣高齡趨勢，秉持正向的力量關懷社會，不僅持續關注失智議題，也攜手專業醫療單位啟動國人高齡健康評估合作計畫，在台灣正式邁入高齡社會的關鍵時間點下，提倡「50+健康方程式」，透過具實證基礎的高齡健康促進策略，使國人能依循正確、健康且有效的建議，在日常生活中一點一滴逐步累積健康資產，進而帶動社會健康發展。

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