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捉到人了！　男子連續破壞台南南區議員看板旗幟吃上官司

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▲49歲洪姓男子，因政治理念不同破壞南區市議員之看板及旗幟，被警方依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲49歲洪姓男子，因政治理念不同破壞南區市議員之看板及旗幟，被警方依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區10月2日上午連續出現不同政黨議員之競選旗幟、看板遭人破壞事件，台南市警六分局據報循線查獲49歲洪姓男子，洪男向警方供稱係政治理念不同才破壞看板及旗幟，無關政黨，全案偵訊後依法送辦。

警方指出，2日上午7時許，六分局鹽埕派出所接獲民眾報案，指稱金華路某台南市議員服務處看板遭破壞，7時20分許金華派出所又接獲夏林路某市議員服務處外，有1名男子以三字經叫囂辱罵，並帶走競選旗幟，所轄派出所立即調度警力前往處置，並通知偵查隊鑑識人員前往採證，台南市警局長周幼偉獲悉後指示轄區分局積極偵辦，以防止選舉暴力事件。

▲49歲洪姓男子，因政治理念不同破壞南區市議員之看板及旗幟，被警方依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長陳建民，隨即召集偵查隊及派出所組成專案小組全力偵辦，經過濾相關事證發現2案為同一犯嫌所為，六分局長陳建民指示專案人員分組進行尋車找人，終於在中午12時許，在保安路前查獲涉案的49歲的洪姓男子到案。

▲49歲洪姓男子，因政治理念不同破壞南區市議員之看板及旗幟，被警方依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步偵訊洪嫌證稱因政治理念不同，分於上述地點為破壞議員服務處看板及三字經侮辱等行為，惟無牽涉政黨色彩，全案偵訊後依竊盜、毀損、公然侮辱等罪嫌移送法辦，六分局長陳建民表示，對於員警迅速破案表示高度肯定，並針對該案相關有功人員給予即時獎勵。

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