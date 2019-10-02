與兩位老闆合拍宣傳照　李縉穎：柯家軍還是郭家軍　不是大問題

▲柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者楊亞璇、陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲合作出現最新進展，2日晚間兩人與民眾黨第一波立委提名人選合拍宣傳照。過去曾在柯陣營擔任幕僚、「郭家軍」李縉穎晚間帶著小孩現身，他受訪強調，「是柯家軍還是郭家軍，還是用什麼黨籍參選，暫時都不是很大的問題」。

「現在兩位長官應該會聯合共同推薦我參選，其實第三勢力還在動態整合，是柯家軍還是郭家軍，還是用什麼黨籍參選，暫時都不是很大的問題」。談到身份會不會尷尬？李縉穎表示，「還好」，他同時是兩位的幕僚跟屬下，這是事實，也沒有辦法改變。至於在郭家軍的壓力是否比較大？李縉穎認為，在柯文哲那邊也是一大早上班，加班到九點十點，「當柯幕僚跟郭幕僚都一樣辛苦」。



李縉穎強調，畢盡他現在知名度還不是那麼高，如果有兩位老闆的聯合推薦跟加持，兩位長官願意多多行銷、宣傳，對知名度提升是有幫助。



李縉穎也透露，選舉後沒空陪小孩，拍照行程是相對輕鬆的行程，想說可以多陪小孩子帶他出來一下，他並透露，郭台銘還沒有看過他的小孩，但郭台銘很喜歡小朋友是真的，「他的0到6歲政策國家養真的是發自內心，也鼓勵我要多生幾個」，但現在這麼忙，真的比較難，以後再說。

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