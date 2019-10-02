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複製智崴成功模式　施振榮號召成立「文化科技種子基金」打造內容平台

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▲施振榮，文化科技發展聯盟 。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起文化科技聯盟執行長黃宛華、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、文化科技聯盟召集人施振榮、文化科技聯盟副召集人陳立恆、國藝會董事長林曼麗 。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁創辦人施振榮今（2）日號召成立「文化科技種子基金」，初期投入一億元資金，不再投資公司，而是投資內容製作物，引導市場朝向製作人的市場導向思維，期望複製智崴成功模式，對沉浸體驗的場域進行市場性的利用規劃，創造新的文化科技價值。

文化科技發展聯盟今日在松菸舉辦「文化內容與顯示科技策略座談會」，由聯盟召集人施振榮邀集顯示科技、文化內容、文化科技等產業代表，希望能在文化科技體驗經濟的趨勢下，掌握台灣的市場機會，並促進跨界投資合作。

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施振榮表示，台灣具有許多優秀的內容創作，如果可以結合科技體驗，即可跨產業創造無限的附加價值，因此期望透過「文化科技種子基金」的成立，直接用資金來鼓勵內容創作結合顯示科技，初期投資一億元，期望在年底前籌組完成，為台灣打造文化內容平台。

▲施振榮，文化科技發展聯盟 。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁創辦人暨文化科技發展聯盟召集人施振榮 。（圖／記者姚惠茹攝）

施振榮舉例，智崴科技就是台灣的成功案例，除了顯示科技場域之外，飛行劇院更是由台灣整合機械零組件，並結合飛越美國、飛越澳洲、飛越富士山等文化內容，擴及到全世界的主題遊樂園，對於受眾有很大的影響，因此希望複製這樣的成功模式，發掘台灣在科技應用方面更多的可能。

施振榮說明，「文化科技種子基金」將會以視覺藝術和表演藝術的創作內容為主，初期雖然投入一億元資金，但這筆費用可以循環使用，創造好幾億的投資價值，初步的想法是每個案子在1000萬元以下，投資至少10個案子，等到作品完成後回本，即可再投入新案做循環使用。

業界代表紛紛響應並支持，像是國藝會董事長林曼麗就表示，好的市場需要好的作品，文化內容需要整合科技，進而創造無限的文化價值；而霹靂總經理陳義方同樣認為，要讓在地文化藝術吸引國際觀眾，就需要資源和資金的整合。

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