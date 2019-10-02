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海軍151艦隊爆貪污醜聞！補給兵「假傳軍令」滅證　盜277萬公款

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▲海軍151艦隊一名補給兵涉嫌侵占公款遭起訴 。（圖／翻攝《國防部發言人》YouTube頻道）

▲海軍151艦隊一名補給兵涉嫌侵占公款遭起訴 （本艦非涉案人所屬船艦）。（示意圖／翻攝《國防部發言人》YouTube頻道）

地方中心／高雄報導

海軍151艦隊驚傳一名補給兵，在負責登陸艇隊的所有款項收入與支出時，因為在外頭欠下多筆債務，結果侵占公款，甚至還變造文書，陸續侵佔公款35次，達277萬，犯行曝光之後，被檢察官以貪污罪來起訴。

這名補給兵是吳姓男子，他是從民國102年7月3日至106年10月14日止，擔任海軍151艦隊登陸艇隊志願役補給兵，依據《海軍基層單位現金會計作業程序》，負責該隊現金及各款項之收入、支出及帳冊登載等會計及出納之財務行政業務。但沒想到吳姓士兵在外積欠多筆債務以及供作自己娛樂之開支，竟然興起了侵占登陸艇隊公款之意圖。

吳姓士兵利用職務上同時掌管該隊會計及出納業務之便，自105年4月15日起至106年9月14日止，以變造私文書、登載不實公、私文書及行使變造公、私文書之方式，陸續侵占登自己隊上公款35次，累積達277萬元。事後吳姓士兵又擔心自己犯行遭發現，竟然還以配合上級查核為理由，向海軍151聯隊主計科借閱105年7月至106年1月之會計憑證，再予以湮滅。

▲海軍151艦隊一名補給兵涉嫌侵占公款遭起訴 。（圖／翻攝《國防部發言人》YouTube頻道）

▲海軍151艦隊一名補給兵涉嫌侵占公款遭起訴 （本艦非涉案人所屬船艦）。（示意圖／翻攝《國防部發言人》YouTube頻道）

橋頭地方檢察署檢察官指揮廉政署廉政官搜索及訊問後，認吳姓士兵犯罪嫌疑重大，並有滅證及串供之虞，所以在107年12月6日向橋頭地方法院聲請羈押獲准，經過廉政署在4個月之羈押期間，調閱及分析大量之會計帳冊，並且密集傳喚多名證人後，檢察官認吳姓士兵所為，涉犯貪污治罪條例第4條第1項第1款之侵占公有財物罪嫌及刑法第210條變造私文書、第213條登載不實公文書、第216條行使不實文書罪嫌及刑法第138條毀棄公文書罪嫌，同時在108年3月20日，檢察官偵結提起公訴。

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