信義區出現夢幻花園　新光三越A8買化妝品連打卡都浪漫

▲新光三越信義A8改裝 ，引入花意空間。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

周年慶美妝商品是重頭戲，為此信義區擁有最多百貨建築的新光三越，在周慶前完成化妝品櫃位佔比最大的A8改裝，以迎接10月中周年慶人潮與即將開幕的信義遠百，A8一樓櫃位在改裝後，從36櫃增加到41櫃，另引進花意空間打造浪漫花園場景，還有話題咖啡廳DREAMERS COFFEE ROASTERS也將登場。

新光三越A8館主打全客層，化妝品銷售比重也是信義4館最高，本次改裝再將櫃位數再提升，整體信義新天地美妝櫃位達到130個，佔地達到2000坪，是全台化妝品規模最大的百貨。

A8化妝品區全新開幕，迎來撤台10年後重新回歸的頂級保養品ＨＲ（Helena Rubinstein），主打價位與香港相同，保養品單價從5,600元至21,000元，消費滿2萬元即可獲30分鐘護膚服務。其他新櫃品牌包括ALBION、Jo Malone、Chantecaille、Le Couvent des Minimes、REVIVE、La Prairie。

此外，整體空間比之前更重視氣氛營造，除了有香奈兒每月一主題的快閃櫃之外，還引進知名花店「花意空間」打造浪漫角落，加上即將開幕的DREAMERS COFFEE ROASTERS，預備讓花香與咖啡香蔓延賣場，打造更生活化的舒適氛圍。

而A8館也即將開幕PORSCHE全新形態概念店，預計下周登場，還有現在話題正熱的「CAFE IN」進駐，預計10／3正式見客。