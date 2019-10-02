台灣燈會僅補助5350萬　盧秀燕：各局處努力向中央爭取經費

▲盧秀燕要求各局處努力向中央爭取燈會補助。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府2日召開臨時市政會議，通過中央2項墊付案共2千8百萬元，若加上之前所同意的補助經費，總金額僅有5350萬元，市長盧秀燕表示，台中市每年上繳的稅收1千4百億，但分配不到1千億元，因此各局處努力向中央爭取經費「理所當然」，她希望全力辦好這次台灣燈會，創造節慶經濟。

▲農業局長蔡精強向農委會爭取到2千萬元補助。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，各縣市爭取主辦台灣燈會，至少都要準備2至3年，明年因為彰化棄權，台中才有機會承辦，但剩下不到1年時間，市府仍勇於挺身而出，毅然決定臨時接辦，原因有二，因為市府要透過燈會活動，力拚節慶經濟，另外，如果這次不辦，不知何年才會輪到台中，據了解，後年是新竹主辦。

舉辦燈會勢必需要中央經費支持，盧秀燕指出，台中每年上繳中央稅金非常多，高達1千4百億，但分配不到1千億元，因此各局處向中央各部會努力爭取經費「理所當然」，她說，台灣燈會活動不是只有觀旅局的事，而是台中市政府的事，要全力辦好這次活動，力拼節慶經濟。

財政局表示，下午通過農委會、原民會分別補助「里山大地燈區」2千萬元、「原住民族燈區」8百萬元的墊付案，如果再加上7月交通部觀光局補助燈會燈區硬體建設1千8百萬元、8月客委會補助燈會客家主題燈區5百萬元及客家特色產業展銷區250萬元，合計目前中央補助2020台灣燈會經費5350萬元。