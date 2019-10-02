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準備搶票！星宇航空機票最快12月中開賣　張國煒親曝最新「航線規劃」

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▲星宇航空全系列制服發表會，董事長張國煒。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空全系列制服發表會，董事長張國煒在發表會後受訪談到未來航線規劃。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空2日舉辦全系列制服暨機艙設備發表會，針對明年1月23日開航在即，星宇航空董事長張國煒指出，先選定澳門、峴港及檳城作為首航航點，配合新機引進速度，預估東北亞日本航線要到明年中到明年底才會開航。至於航迷關心最快何時可搶票？他則表示，內部目標12月中能正式對外銷售，盼國人能多多支持。

提到星宇航空航線布局，張國煒說，未來亞洲轉機市場大的會是東南亞，而東北亞地區日本的成田機場已經是很好的轉機點，所以初期星宇都會以主攻東南亞航線開拓為主，要為以後長程線做鋪路。

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▲星宇航空全系列制服發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空全系列制服發表，融合復古與未來感元素，呈現宇宙星際感，女性空服員依職級分有金、銀2色制服。（圖／記者林敬旻攝）

首航航線也已選定澳門、峴港及檳城，目標明年1月23日開航，張國煒表示，這次先開的都是二線城市，一線城市要等大飛機A350後年中引進後才會去開航。而東北亞日本航線何時開？他說，未來配合新機引進速度，預估明年中到明年底才會開航。

根據規劃，星宇航空首架A321neo預定10月25日在德國漢堡交機，28日抵台，今年底將會引進2架A321neo，明年還會進來大約3架。張國煒說，初期飛機少，主要是因為他們是新航空公司，剛開航要做好大量人員訓練，因為飛安很重要，所以要先把基礎打好，但到後年的話，大概會有爆炸性發展，預計一年引進12架飛機，他說，以這樣的規模來看，在國內是絕無僅有的數量。

▲星宇航空全系列制服發表會，A320 neo。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空今年底將引進2架A321neo，明年還會進來3~4架。（圖／記者林敬旻攝）

至於何時開放機票預訂？張國煒說，現在即將走到第四階段驗證程序，能不能賣票還是要以拿到民航局營運許可為主，但內部是希望12月中能正式對外銷售，希望國人多多給予支持。

▲星宇航空全系列制服發表會，商務艙座椅。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼星宇航空定位為精品航空，發表會上也曝光機艙座位及相關備品。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空全系列制服發表會，耳機及備品。（圖／記者林敬旻攝）

另外，由於星宇航空定位為精品航空，票價部分也備受關注，以澳門航線來說，傳統航空來回最低已下殺到4-5千。張國煒說，雖然是精品航空，但基本上，做生意還是要考慮市場機制，不是他想開多高就多高，他也直白地說，坊間有在傳如果他賣1000元，有人就要賣500元，可以預期星宇就會是票價最高的，但大家也不用太擔心票價會貴到哪。

不過，張國煒也說，因為星宇的機艙等各項設備都很講究，再加上他對飛安的堅持，如果比某些航空貴個幾百元，相信大家也是可以接受。

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