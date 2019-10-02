南方澳斷橋／吳敦義到場關心　船主妻低頭淚崩：請政府給我們一個真相

記者游宗樺、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日早上發生崩塌，3艘漁船被壓毀，船上5名外籍漁工罹難，目前還有1人待尋。國民黨主席吳敦義2日下午到場關心，船主妻子一見他後崩潰淚訴：「那個橋明明才20多年，為什麼會那麼容易斷掉？」對於情同家人般的漁工逝世感到不捨，懇請政府盡快給出一個真相。

▲國民黨主席吳敦義到場關心南方澳斷橋災情。（圖／記者游宗樺攝）

搜救進度到2日下午一直沒有進展，江姓船主焦急怒喊，「看不到搜救人員實際行動，他們只會開會，都沒有動作，我的船在那邊要幹嘛！我的人還在下面…」，船主妻子見狀立刻上前安撫，2人相擁痛哭，「船體都可以破壞，我要人！」

國民黨主席吳敦義下午也特地到場關心，船主妻子見到他後崩潰哭訴：「那個橋明明才20多年，為什麼會那麼容易斷掉？」她表示，自己只是照常運作，沒想到船隻只是排隊加個油就遭遇不測，不只受損慘重，就連情同家人般的漁工也都沒了，「請政府給我們一個真相」。

吳敦義面對船主妻子的陳情，難掩痛心地表示，「現在人命最重要，第一階段一定會努力搶救生命」。他也一再強調，不管如何政府都會負起責任，盡最大努力找到剩下的失聯者，「未來全數失聯者都找到後，第二階段一定會查究出事故原因，給一個完整的交代」。

交通部長林佳龍也在旁安撫船主夫妻，表示對於漁工的罹難深感痛心，接下來將會持續追蹤，派出最大資源來搶救。

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