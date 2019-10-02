台泥董事長張安平以歷史回應工業人負面認知　「仍以身為工業人為榮」

▲ 台泥董事長張安平受邀參加天下企業公民國際論壇。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

台泥公司再度入選2019天下企業公民獎TOP100強，蟬聯傳產第一，大型企業組第15名，再創歷年來最好成績。張安平受邀參加天下企業公民國際論壇，並以「250年的工業革命」發表專題演講，回憶了工業革命的歷史，以回應現今工業家成為「環境的污染者、壓榨勞力的業主，一個唯利是圖的自私商人...」的認知轉變。

張安平表示，在工業革命後，現代文明剛開始形成之時，其實工廠與工業最初的立意是良善的，但其結果卻是把人和人之間的關係，以及道德觀都淡化了，造成所有的產業都只注重在追求效率和利潤，而忘掉了社會和人類整體長期的發展，更忘掉了人類生存的環境與大自然的重要性。其結果是造成了汙染，和大環境受到嚴重的傷害。

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「工業革命真正帶來誤解的地方，來自於它的成功」，張安平如此說道。他解釋，因為工業革命，人類找到一個高效率的，集中的，稠密的，快速的生產方式；相對的，工業在一開始對於身負這麼強大任務的時候，一定會對所在的環境造成壓力，會有高溫，會有危險，工作場域都是封閉，都是被保護的，把可能的風險封閉在一個空間裡。

張安平認為，這其實這不只是工廠的宿命，因為所有的人造物品都會成長進步，都可以被修改，當企業背後的管理，技術，思維達到某個程度時，圍籬就可能被拆除，工廠的樣貌會開始被突破。工業發展的最初只知道要完成任務，完全沒有去在乎進步同時帶來的後遺症。在工業革命的一開始，自然環境本來還有機會可以消化，但是快速成功的成本，就是工業生產跟環境之間的平衡很快地被打破；人類也來不及去學習，更是來不及去思索跟大自然之間的失衡狀態，而這只有二百多年的時間。

▲ 張安平以「250年的工業革命」為題發表演講。（圖／台泥提供）

張安平認為，在生產跟自然環境之間，是能找到可承受、可消化、可互動的平衡關係。必須仰賴生產技術的進步，掌握製程的細節，思想的改變，企業的意志...種種執行細節的改進，這是每一天的，不分晝夜的，一點一滴持續的工作；工業革命發展後250年的今天，工廠的定義需要被重新檢討，社會的價值觀，企業的視野也都在改變，要從追求量到要求質。

張安平指出，工廠不會是獨立存在的個體，它始終會跟周遭的社區連結在一起。台泥想把三合一的和平水泥廠，和平電廠以及和平港變成一個開放的循環生態工廠，因為工廠應該成為社會的一部分，成為生活的一部分。它不但是一個可以生產產品的地方，也可以是休閒園區，一個傳遞知識的教室，典藏藝術品的博物館。工廠應該是現代文明的象徵，不是一個破壞環境，造成污染的現代文明的包袱，希望利用這個和平開放生態工廠跟社會大眾做溝通。



張安平說，「工業，在21世紀這個網路虛擬的環境中仍舊是必需，而且重要的產業；我願意一輩子為現代文明辯護；我也在這裡鄭重地說，我仍舊以自己身為工業人為榮。」