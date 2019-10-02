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公私協力打造　營造台南「無處不性平」友善城市

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▲配合每年的「台灣女孩日」，台南市政府特別於10月辦理「台南性平月」系列活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲配合每年的「台灣女孩日」，台南市政府特別於10月辦理「台南性平月」系列活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

配合每年10月11日的「台灣女孩日」，台南市政府特別於10月辦理「台南性平月」系列活動，10月2日舉行記者會，以「公私同心．性平同行」為主軸，將規劃展覽、講座、行動電影院等方式將性別平等的觀念融入其中，呼籲民眾關心性別平等，促進議題討論與對話，營造台南為一個友善、多元的城市。

市長黃偉哲表示，性別平等的議題無處不在，台南是富有文化底蘊的古都，市府團隊努力將性別平等的概念發揮創意融入市政中，加以實踐。例如府內員工錄取、升遷避免性別刻板印象、托育人員培訓納入性平課程、廣增公托設施、增設婦幼友善停車位；執行騎樓整平、無障礙交通設施等以利打造無障礙的友善城市，透過各項推動性別平等的積極作為，期許台南市公私協力，真正落實「無處不性平」。

這次性平月活動，由性別平等辦公室統籌，結合台南市政府各局處以及各民間團體，在台南著名的性別地景「愛國婦人會館」辦理展覽、系列講座，透過圖片、影片及故事分享的方式，帶領民眾反思生活經驗中的性別現象，以消弭性別歧視、提升性別平等意識並營造性別多元文化。

為了能夠將性別平等的概念及行動深入到大台南地區，市府也結合公所、社區、學校，在六甲、善化、大內、新化、官田、鹽水、南化、玉井、北區、左鎮等區域辦理「社區行動電影院」，以輕鬆有趣的電影帶出日常生活中的性別議題，促進對話和理解，實踐「破除性別刻板印象」、「打破傳統家庭性別分工」、「尊重多元」之性別友善精神。

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