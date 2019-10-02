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擺爛南方澳大橋21年！　航港局、港務公司爆「從未自行檢測過」

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▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

▲南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

記者胡順惠／台北報導

南方澳大橋1日上午斷裂至今，已經造成5人死亡、1人失聯，交通部今日公布台灣港務公司2016年委託健行科技大學檢測的完整報告，不僅4年才檢測不符合規定，就連報告也是宜蘭縣政府自行檢測。交通部經專案小組查明，航港局和港務公司過去未曾對南方澳大橋主動進行檢測，時間長達21年。

交通部長林佳龍表示，有缺失是事實，無論檢測頻率的規定是2年或4年一次，符合規定只是最低要求，檢修不確實，造成橋樑不安全就要負責。即使近年有參考宜蘭縣政府委外檢測的報告進行修護，目前事發原因也尚待專家、檢方及運安會調查釐清，但既然已發生這麼嚴重的事故，航港局及港務公司當然有疏失，要負起責任。現階段搜救及善後告一段落後，即追查歷年來涉有疏失的人員，究責絕不寬貸。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，這是攸關人民生命財產安全切身相關的大事，看到媒體報導新北市上千座橋梁，要在3個月內全面檢視，港區其他16座橋卻需時1年。對此，他已正式指示交通部，航港局及港務公司倘檢視及維修橋梁能力及能量不足，可請公正第三方（如技師公會）協助檢測，努力縮短到在3個月內（年㡳前）內完成港區其他16座橋樑安全檢測。

南方澳大橋斷裂後，台灣港務公司聲稱105年已有委託宜蘭縣政府辦理檢測，並有健行科技大學辦理檢測，但宜蘭縣政府今日發新聞稿澄清，當年度檢測對象是針對所有縣府及公所管理的橋樑，台灣港務公司並未委託縣府特別針對南方澳大橋辦理檢測作業。

據交通部頒訂「公路橋樑檢測及補強規範」規定，針對橋樑使用以2年定期檢測1次為原則，另於天災（如颱風、豪雨、地震等）或人為破壞因素（如火災或車輛撞損等）引起之災害後，實施特別檢測，最長不得超過4年。

南方澳大橋位於蘇澳港轄區內是由省府建設基金專案補助由宜蘭縣政府農業局代辦施工，於87年底完工驗收，工程經費約2.7億，隨即交由蘇澳港務分局維管，101年成立港務公司後即產權移交航港局，仍由港務公司辦理維管。從101年移交至今已經7年，台灣港務公司都未自行做過檢測。

▲▼台灣港務公司總經理陳劭良。（圖／台灣港務公司提供）

▲台灣港務公司總經理陳劭良。（圖／台灣港務公司提供）

港務公司總經理陳劭良坦承，港務公司沒有自己做過檢測，南方澳大橋與宜蘭縣政府通行密切相關，當時已知道宜蘭縣政府會納入做，因此港務公司沒有再重複檢測。他說，由於港務公司轄內橋梁都在商港區內、都在區內通行，就把東西移交給港務局管理。

無論是一開始聲稱的4年健檢，亦或是原本規定的2年定期檢測，台灣港務公司都沒有做到。依照交通部頒布「公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範」規範，一般性橋梁須符合2年一次規範，特殊性橋梁卻因結構較複雜，須由養護單位訂定檢測及養護作業規定。

特殊性橋梁指斜張橋、脊背橋、拱橋、混合梁橋（如鋼梁與預力混凝土梁結合）、複合梁橋（如波形鋼腹板複合涼橋）。南方澳大橋屬於特殊性橋樑，橋樑跨徑超過150公尺或特殊類型橋梁，例如斜張橋、π型橋、鋼拱橋等，每年應檢測一次。

▲▼南方澳大橋坍塌，交通部長林佳龍宣布全國強梁體檢。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲▼南方澳大橋屬於特殊性橋樑，每年應檢測一次。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲▼南方澳大橋坍塌，交通部長林佳龍宣布全國橋梁體檢。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

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