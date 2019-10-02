重陽佳節台南市9項老人褔利　要讓長者足幸福！

▲重陽佳節台南市長黃偉哲發布9項老人褔利措施，要讓台南長者足幸福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

重陽節將屆，為表達對長者之敬愛與祝福，台南市政府10月2日辦理「重陽九九－台南老人足幸福」發表會，由市長黃偉哲及社會局黃志中局長及長輩代表共同揭開9項老人福利措施，要讓台南長者重陽「九（足）幸福」。

為讓市民更加瞭解台南市的高齡友善措施，社會局特別錄製長輩們平日裡生活的縮影，影片亦於2日曝光，影片中的長輩們也一起到場欣賞。

市長黃偉哲表示，台南市財源雖然不像其他五都這麼充裕，但市府在能力所及的範圍內，全心照顧我們每1位「細大人」。黃偉哲指出，市府挖空心思，想盡辦法推展老人褔利政策，諸如在99重陽時致贈全市29萬長輩每人1千元的敬老金，其他還包括日照、長照、免費供餐、免費公車等多項服務，市府皆是卯足全力來做，黃偉哲強調，如何讓長輩過著有品質的老年生活或經歷老化的安好，市府肩負重任。台南市在老人福利上不以發放現金為主，而是以提供多樣福利設施的方式，讓長者確實得到生活上的照顧、經濟上的安全和精神上的安慰。

透過老人福利宣導短片發表，市長黃偉哲趁機介紹台南市最有代表性的九項老人服務措施，如敬老卡免費搭公車、高齡志工、長青學苑、弱勢長輩房屋修繕、各種長照服務、到據點參加活動或共餐，還有祖孫同樂的親子館等都有相關服務措施。另，黃偉哲亦針對台南市健康城市排名滑落一事提出說明，黃偉哲表示，市府首先要深入探討造成名次下滑的原因，是因為醫療服務設施提供的不夠多，還是別的縣市已經追趕上來。

但縱使排名下滑，黃偉哲仍對於台南市的長照服務深感信心，黃偉哲表示，台南市在長照部分推得滿多的，以天下雜誌的民調來講，市民最滿意的項目一個是環保，一個是治安，其次就是長照，其實不同機構間的民調結果不盡相同，市府會多方了解，以供內部分析與檢討改進參考之用。

社會局指出，至2019年8月底台南市65歲以上人口數約29萬3158人，占總人口約16％，今年又比去年同期增加0.8％，顯示老人照顧的重要性與日俱增。市府關心並努力推動各項老人照顧的服務，台南現有老人社區關懷據點有364處，數量是全國之冠；另有160處長者共餐據點、300個血壓測量據點，全面照顧老人家的健康及心靈。

今年台南市除致贈人瑞金鎖片外，重陽節敬老禮金也會在10月2日下午撥入長輩指定帳戶；另社會局也辦理系列關懷長者活動，如50場次的花銀老師據點老幼共融活動、分區敬老活動、鑽石婚表揚及開辦家庭照顧者照顧故事徵文等等，長者們可和三五好友搭公車輕旅行，或到據點參加活動一起共餐，期望在市府的努力下讓長輩天天都過重陽節。