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花蓮「盛岡山車」踩街遊行再加料　泡湯旅遊每人699

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▲▼花蓮四度邀請日本岩手縣盛岡市的「盛岡山車」及人偶踩街遊花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮四度邀請日本岩手縣盛岡市的「盛岡山車」及人偶踩街遊花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府配合今年「盛岡山車遊花蓮」踩街盛會，規劃一系列活動，包括公開招募花車及遊行隊伍，報名截止有近百隊參加，經縣府觀光處遴選，共選出花車22組、遊行20組，總共42組隊伍將在11月23日星期六活動當天，與盛岡山車一同參加這次的盛典。

入觀光處唐玉書處長表示，除了去年花車組第一名的美侖飯店外，理想大地、雲朗觀光、福容等星級飯店，以及今年才開幕的瑞穗春天酒店和打卡勝地新天堂樂園、原民部落、政府機關、藝術文化團體、民間團體都共襄盛舉，相信活動精采可期，為花蓮觀光再創高峰。

▲▼花蓮四度邀請日本岩手縣盛岡市的「盛岡山車」及人偶踩街遊花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚指出，為落實「國際智慧城市‧友善觀光花蓮」施政主軸，四度邀請日本岩手縣盛岡市的「盛岡山車」來訪花蓮，及澤目獅子舞蹈團和三颯舞蹈團現場演出，期能藉由踩街遊行活動，帶動花蓮觀光氛圍，並促進台日城市交流。為了讓鄉親和企業更融入參與踩街活動，特別加入具花蓮在地特色的花車及遊行表演隊伍，並繞行花蓮市最熱鬧的金三角街區，縣府也同時邀請沿街店家營造觀光及產業意象，讓嘉年華更具在地特色。

▲▼花蓮四度邀請日本岩手縣盛岡市的「盛岡山車」及人偶踩街遊花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

日本澤目獅子舞蹈團和三颯舞蹈團也將隨同現場演出。

踩街活動特別鼓勵花蓮金三角商圈共襄盛舉，所以遊行路線由東大門廣場，一路行走到市區金三角商圈再回到起點，邀請商家配合「盛岡山車」的日本文化內涵，穿著日本服飾或頭戴日式頭巾，甚至以COSPLAY的裝扮一同參與這場盛會。同時在中山路、中華路及中正路上，高掛活動特色旗幟以帶動氣氛；福町路則以造型燈飾點亮夜空，呈現中華文化和日本交流的節慶氛圍。

▲▼花蓮四度邀請日本岩手縣盛岡市的「盛岡山車」及人偶踩街遊花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「2019太平洋溫泉花車嘉年華」踩街交流活動，藉在地鄉親、商家、企業的參與創造花蓮溫泉旅遊的熱潮，共同在觀光淡季，衝出一波高買氣的消費市場。另配合山車踩街活動，花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會也合作舉辦「2019太平洋溫泉花車嘉年華-花蓮溫泉專車活動」，活動自11月22日起至12月21日止，每人只要699元，並於10月22日開始接受預約報名，讓遊客不用到日本也可以享受泡湯及放鬆身心的旅遊行程。更多的活動資訊請上網搜尋：「花蓮觀光資訊網」。

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