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週刊不實報導　郭信良服務處主任黃龍生心灰意冷

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▲針對週刊不實報導，台南市議長郭信良服務處主任黃龍生，前往台南地檢署按鈴申告，向該媒體及總編輯提出加重誹謗告訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對週刊不實報導，台南市議長郭信良服務處主任黃龍生，前往台南地檢署按鈴申告，向該媒體及總編輯提出加重誹謗告訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對週刊不實報導，台南市議長郭信良服務處主任黃龍生，10月2日上午前往台南地檢署按鈴申告，向該媒體及總編輯提出加重誹謗告訴，以捍衛自身及服務處名譽，黃龍生強調，所謂的費用是給代書等相關費用，自己以及服務處純粹服務上門求助廠主，絕對沒有收費。

黃龍生表示，當初是因為許多農地工廠求助無門，正好中央將自2020年起實施《工廠管理輔導法》部分條文修正，只要是合乎條件的未登記工廠，都可依法積極申請納管。他基於一番好意，才會想幫許多上門求助的農地工廠廠主找出路，找回比價空間，以免遭不肖業者敲竹槓、剝削。

黃龍生指出，所有申辦都是由廠主跟代書洽談，他的立場就是幫廠主省錢、讓廠主有保障，不成退成以及降低廠主申辦成本，同時還有律師見證，如無法促成，代書費則全額退費。黃龍生強調，他跟服務處絕對沒有收費。

黃龍生說，自己於郭信良服務處工作21年，幾乎所有大大小小的案件都是由他經手，沒想到自己一番好意想幫廠主找活路，卻也因此被認為擋人財路，影響到其它相關業者的利潤，再加上媒體不經查證的不實報導跟抹黑，造成他及服務處名譽受損，讓他深感痛心、心灰意冷。

黃龍生認為週刊報導係不實指控、抹黑，而前往台南地檢署提告加重誹謗罪嫌告訴，陪同前往的有代書王志聰以及安南區廠商薛根旺。而黃龍生也表示，針對整起不實報導造成服務處名譽受損，他已先向郭信良議長口頭請辭。

台南地檢署指出，對某週刊有關「台南市議會議長服務處成為承攬非法工廠納管合法」之登記處等報導情事，南檢將根據該報導分案調查是否涉有刑事不法罪嫌。另台南市議會議長服務處主任上午前往南檢，對該週刊報導不實部分提出妨害名譽告訴，南檢受理申告後，亦依法進行分案調查。

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