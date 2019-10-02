何韻詩遭潑漆案　二嫌獲交保檢方抗告遭駁回

記者吳銘峯／台北報導

香港歌手何韻詩在9月29日的反送中大遊行中，突遭蒙面人從後方潑淋紅漆，警方迅速將50多歲的胡姓、梁姓嫌犯逮捕，台北地檢署複訊後，對2人聲請羈押，但法院認無羈押必要，改裁定20萬元與15萬元交保。檢方抗告，高等法院審理後，採信一審見解，駁回檢方抗告。

929台港大遊行活動29日下午3時展開，主要訴求是聲援香港反送中抗爭活動，何韻詩在下午2點50分接受媒體訪問時，忽然被戴著頭套、安全帽的嫌犯，從後方往頭上潑淋紅色油漆，當時在現場戒備的中正一分局花不到2分鐘，就將嫌犯胡志偉以及梁太富逮捕到案。

2人拒絕夜間偵訊後，第二天上午移送台北地檢署複訊，檢方複訊後，依照組織犯罪條例、公然侮辱等罪，認為2人有逃亡以及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。不過台北地方法院審理後，認為無羈押必要，改裁定胡20萬元、梁10萬元交保。檢方隨即提出抗告。

受理抗告的高等法院審理後，認為依照檢方提出的卷證資料，顯示被告等事前規劃與現場情形，不認為他們有逃亡的事實或有逃亡的疑慮；另外無法認定被告有反覆實施強制罪的疑慮，因此被告遭聲押的罪名，都是最重本刑3年以下有期徒刑的罪，原審訊問時，也都聲請交保，依法應予准許。因此高院駁回檢方抗告。本件不得再抗告。

▼929港台大遊行，何韻詩受訪遭不明人士潑漆。（圖／記者范綱儀攝）