獨／9退將受邀赴大陸參加十一國慶　擔心被奪月俸、罰1000萬全缺席

▲退將吳斯懷出席中國大陸「紀念孫中山先生誕辰150周年大會」。（圖／翻攝自CCTV直播）



記者陶本和／台北報導

每年中國大陸十一國慶，都會邀請我退將赴陸參加活動；不過，今年則有9位退役將領受邀，但礙於立法院上會期通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，明定如果參與相關活動，最重可剝奪月退俸，甚至最高可罰1000萬元，導致最後沒人出席活動。

在2016年11月間，前陸軍副司令吳斯懷等多位退役將領赴大陸參加中國國家主席習近平所主持的活動，在現場演奏中國國歌時，將領們起立致意，畫面傳回引起軒然大波。

因此，立法院在今年通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，明定曾任國防、外交、大陸事務或國安機關之政務副首長、少將以上人員或情報機關首長，終身不得參與大陸黨政軍或具政治性機關團體舉辦的慶典或活動，做出「妨害國家尊嚴」行為者，最重將可剝奪其月退俸，甚至最高罰1000萬元。

正因為本次修法，今年有9位退役將領受邀出席十一國慶活動，分別有：季麟連、甯攸武、傅慰孤、陳盛文、高安國、王文燮、黃幸強、夏瀛洲與李少弘；但最後因擔心最重可能剝奪月退俸及罰款千萬，最後都沒人前往。

至於其他有出席的人員，據了解，有資深媒體人黃智賢、前新聞局駐外官員郭冠英、榮譽教授張麟徵、台灣海峽兩岸和平統一促進會會長郭俊次、商總的賴正鎰，以及僑聯總會理事長簡漢生。

在政黨方面，有前往的則有：統一聯盟黨前主席戚嘉林、黨主席紀欣、統促黨主席張馥堂、愛國同心會周慶峻，以及台灣人民共產黨林德旺。

▲蘇貞昌提醒退將赴陸參與政治活動最重得剝奪月退休俸。（圖／翻攝自蘇貞昌LINE）